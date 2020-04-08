Американська супермодель Наомі Кемпбелл під час карантину запустила власне ток-шоу "Без фільтрів з Наомі".

Записи трансляцій шоу опубліковані на YouTube-каналі зірки.

Шоу “Без фільтрів з Наомі” виходить щодня о 22:00 за київським часом. Наразі опубліковано вже два випуски.

Пілотний випуск вийшов у понеділок, 6 березня. Гостею шоу стала модель та телеведуча Сінді Кроуфорд. Під час 50-хвилинної трансляції Кемпбелл та Кроуфорд базікали та ділилися спогадами. Зокрема, зірки розповіли про те, як познайомилися з представниками британської королівської родини. Наомі розповіла, що бачилася з принцесою Діаною на дні народження принца Вільяма, коли він був ще підлітком. А Кроуфорд — що бувала в Кенсингтонському палаці і теж спілкувалася з принцесою Діаною.

Гостем другого випуску “Без фільтрів з Наомі” став дизайнер Марк Джейкобс. На черзі випуск з акторкою Ніколь Річі.