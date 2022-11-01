У соціальних мережах поширилася теорія змови щодо нападу на Пола Пелосі, який є чоловіком спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Користувачі, серед яких - такі популярні особи, як мільярдер Ілон Маск і Дональд Трамп-молодший, поширювали теорію, що нібито Пол Пелосі та чоловік, який напав на нього, були коханцями-геями, які влаштували бійку.

Про це повідомило CNN.

Зловмисник проник у будинок спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Сан-Франциско 28 жовтня. Він жорстоко напав на її чоловіка, Пола Пелосі.

Натомість у соціальних мережах поширилася теорія змови щодо сексуальних зв’язків між нападником і паном Пелосі. Правоохоронці та федеральні органи стверджують: немає жодних доказів, що постраждалий знав підозрюваного Девіда ДеПейпа. За їхніми даними, “докази свідчать про протилежне”.

Професорка Американського університету Синтія Міллер-Ідрісс вважає: теорія змови пов’язана з тим, що Ненсі Пелосі “довгий час була громовідводом для консерваторів і відігравала головну роль у рекламі нападів на Республіканську партію”. За її словами, спікерка була привабливою мішенню для правих конспірологів.

“У нас є населення, яке не в змозі розрізнити, що правда, а що ні, і таке поширення дезінформації з надійних джерел підриває це, – сказала Міллер-Ідрісс. – Люди готові прийняти теорії змови, коли вони підкріплюють наратив, який вони вже тримають у своїй голові”.

За даними поліції, підозрюваний зламав скляні двері, а потім пішов у спальню. Пелосі встиг зателефонувати 911, а по прибуттю офіцери виявили, як ДеПейп вдарив його молотком.

Як стала поширюватися теорія змови

Прихильники теорії змови стверджують, що нібито ДеПейп був у спідній білизні, коли прибула поліція. Про таке повідомив місцевий телеканал, який згодом виправив свою історію та видалив твердження. Інші ж користувачі припускали, що двері в будинок Пелосі відкрила третя особа, але поліція це спростувала.

Деякі теоретики посилаються на те, що Пелосі назвав ДеПейпа “другом” і “говорив дещо збентежено” під час виклику поліції. Джерело видання в правоохоронних органах заявило, що у такий спосіб він використовував закодовану мову, аби дати поліції зрозуміти, що йому потрібна допомога.

Теорія змови поширилася у соціальних мережах протягом доби після інциденту. Аналіз CNN виявив, що було опубліковано щонайменше 19 тисяч твітів зі згадуванням слів “Пелосі” та “гей”, що набрало загалом понад 700 тисяч вподобайок. Це число без урахування видалених твітів або тих, що не містили ключових слів.