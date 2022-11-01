Про це повідомило CNN.
Зловмисник проник у будинок спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Сан-Франциско 28 жовтня. Він жорстоко напав на її чоловіка, Пола Пелосі.
Натомість у соціальних мережах поширилася теорія змови щодо сексуальних зв’язків між нападником і паном Пелосі. Правоохоронці та федеральні органи стверджують: немає жодних доказів, що постраждалий знав підозрюваного Девіда ДеПейпа. За їхніми даними, “докази свідчать про протилежне”.
Професорка Американського університету Синтія Міллер-Ідрісс вважає: теорія змови пов’язана з тим, що Ненсі Пелосі “довгий час була громовідводом для консерваторів і відігравала головну роль у рекламі нападів на Республіканську партію”. За її словами, спікерка була привабливою мішенню для правих конспірологів.
“У нас є населення, яке не в змозі розрізнити, що правда, а що ні, і таке поширення дезінформації з надійних джерел підриває це, – сказала Міллер-Ідрісс. – Люди готові прийняти теорії змови, коли вони підкріплюють наратив, який вони вже тримають у своїй голові”.
За даними поліції, підозрюваний зламав скляні двері, а потім пішов у спальню. Пелосі встиг зателефонувати 911, а по прибуттю офіцери виявили, як ДеПейп вдарив його молотком.
Як стала поширюватися теорія змови
Прихильники теорії змови стверджують, що нібито ДеПейп був у спідній білизні, коли прибула поліція. Про таке повідомив місцевий телеканал, який згодом виправив свою історію та видалив твердження. Інші ж користувачі припускали, що двері в будинок Пелосі відкрила третя особа, але поліція це спростувала.
Деякі теоретики посилаються на те, що Пелосі назвав ДеПейпа “другом” і “говорив дещо збентежено” під час виклику поліції. Джерело видання в правоохоронних органах заявило, що у такий спосіб він використовував закодовану мову, аби дати поліції зрозуміти, що йому потрібна допомога.
Напад стався зранку у п’ятницю, а вже ввечері Рахім Кассам, колишній автор Breitbart і співведучий подкасту Стіва Беннона, написав у Twitter: “Вони все ще прикидаються, ніби це був не коханець гея Пола Пелосі”. Надалі або відкрито підтримували теорію, або схвально посилалися на неї Дональд Трамп-молодший, ексзаступник помічника президента США Себастьян Горка та політичний оглядач Дінеш Д’Соуза тощо.
Також Клей Хіггінс, конгресмен від Республіканської партії Луїзіани з Комітету внутрішньої безпеки Палати представників, опублікував у Twitter фотографію Ненсі Пелосі та назвав ДеПейпа “чоловіком-повією”, перш ніж видалити свій твіт.
Суттєве поширення теорії змови сталося за ініціативи мільярдера і нового власника Twitter Ілона Маска. Щодо нападу він написав: “Існує невелика ймовірність, що в цій історії може бути щось більше, ніж здається на перший погляд”, зіславшись на статтю на маловідомому вебсайті Santa Monica Observer, який вже публікував фейки. У новині стверджували, що нападник був проституткою, а Пелосі мав із ним п’яну сварку.
Маск видалив твіт пізніше, але на той час він вже набрав понад 28 тисяч ретвітів і 100 тисяч вподобайок.
Що казав вітчим підозрюваного
За словами Джина ДеПейпа, йому жахливо бачити, як його пасинка перетворюють на персонажа теорії змови та використовують як тему для політичних розмов. Він сказав CNN, що така тенденція – “дуже погана”.
Крім того, у соціальних мережах підозрюваного міститься інформація, що він сам був прихильником теорії змов. Зокрема він долучався до роздумів про QAnon, антисемітських висловлювань та заяв про неминуче захоплення світовою елітою. Також він долучався до чуток, що вакцини від COVID-19 були смертельними.
- Згодом у ЗМІ повідомили, що зловмисник, який напав на Пола Пелосі, чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, шукав саме її.