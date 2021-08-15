Напад на фотокора «Букв»: завтра підозрюваним оберуть міру запобіжного заходу

У понеділок, 16 серпня, клопотання про обрання запобіжних заходів будуть скеровані до Печерського райсуду.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

“За даними слідства, двоє молодиків, яким повідомлено про підозру, сумісно нанесли потерпілому близько 20 ударів руками та ногами. Але били не тільки вони. Тож поки суд обиратиме підозрюваним запобіжні заходи, слідство встановлюватиме інших учасників побиття”, – написала Максимець.

Зі слів нападників, вони не є членами “Нацкорпусу” та “Азову”.

За інформацією #Букв прийти до поліції нападників переконав лідер “Нацкорпусу” Андрій Білецький.

Нагадаємо, що дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.

Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Хлопці прямували у потягу з Києва.

Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили у Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.