Напад на фотокора «Букв»: завтра підозрюваним оберуть запобіжний захід

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.
“За даними слідства, двоє молодиків, яким повідомлено про підозру, сумісно нанесли потерпілому близько 20 ударів руками та ногами. Але били не тільки вони. Тож поки суд обиратиме підозрюваним запобіжні заходи, слідство встановлюватиме інших учасників побиття”, – написала Максимець.
Зі слів нападників, вони не є членами “Нацкорпусу” та “Азову”.
За інформацією #Букв прийти до поліції нападників переконав лідер “Нацкорпусу” Андрій Білецький.
Нагадаємо, що дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.
Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Хлопці прямували у потягу з Києва.
Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили у Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.
Що сталося?
Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.
Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.
Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.
Погрози на адресу журналістів #Букв
#Букви рішуче засуджують напади на журналістів та бездіяльність влади, яка не вживає заходів для захисту українських громадян. Редакція готова допомогти правоохоронцям притягнути винних до відповідальності.
Зазначимо, що це вже не перший випадок погроз у бік журналістів видання #Букви.
Восени 2019 року під час засідання Верховної Ради фотокореспондент #Букв зафільмував, як нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко листувався з повією на сайті знайомств та домовлявся про зустріч з нею. Йдеться про ту саму історію, яку в народі назвали “анал табу”. Нардеп спершу заявляв про провокацію, а потім погрожував #Буквам кримінальною справою. Його колега – заступник голови фракції “Слуги народу” у ВР Олександр Корнієнко — не тільки підтримав такі дії, а й пригрозив журналістам судом.
На стороні #Букв були юристи та Національна спілка журналістів України. Тоді розголос допоміг припинити тиск депутатів на незалежне ЗМІ.
У вересні 2020 року вже колишній “слуга народу” Євгеній Шевченко погрожував фотокору #Букв через фото, зроблене на засіданні парламенту.
Кум російського президента, один з лідерів “Опозиційної платформи — За життя” Віктор Медведчук також позивається проти #Букв та особисто власників видання — Катерини Рошук та Петра Терентьєва. Позов було подано ще у травні 2019 року. Предмет – новина #Букв про вирізану сцену з фільму про Василя Стуса, де фігурує ім’я Віктора Медведчука, який виступав адвокатом Василя Стуса у 1980 році. Нардепу не сподобалося речення з новини: “Медведчук під час судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого”. Розгляд справи триває.
#Букви є незалежним ЗМІ, яке належить до переліку онлайн-медіа з найвищим рівнем дотримання професійних журналістських стандартів. Також #Букви входять у топ ЗМІ, які не розміщують замовні публікації.
#Букви детально вивчають діяльність української влади, фіксують кожне порушення законів України з боку чинного президента України Володимира Зеленського в окремій рубриці і зосереджують свою діяльність на боротьбі з фейками. Зокрема, #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, як виглядає типовий “гройсманобот”.
Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.
Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. Цей матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. Згодом вони виявили мережу ботів (105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram).
#Букви висвітлюють російську агресію в Україні, через що неодноразово отримували погрози блокування з боку Роскомнагляду, який врешті-решт вніс сайт до переліку таких, що “містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”. Доступ до сайту видання обмежений на території РФ.
- Нагадаємо, що акція протесту під Офісом президента, учасники якої виступили з вимогою, аби чинна влада “публічно відмовилася від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави”, не була мирною. Активісти принесли із собою шини й димові шашки. Поліціянти запропонували протестувальникам пройти поверхневий огляд особистих речей, однак ті відмовилися й почали жбурляти шинами у силовиків. Розпочалися сутички.
- За інформацією поліції Києва, під час акції постраждали 7 поліціянтів, військовослужбовець Нацгвардії та кілька громадян.
- Про організацію події повідомили на сторінці “Патріоти України” в Facebook, де напередодні опублікували заяву ветеранських рухів України проти репресій щодо українських націоналістів, ветеранів та патріотів. Серед підписантів заяви — “Національний корпус”, ВО “Свобода”, “Консервативний рух Традиція і Порядок”, “Державницька ініціатива Яроша”, “Конгрес Українських Націоналістів”, “Добровольчий Рух ОУН”, “Націоналістичний рух Карпатська Січ”, “Автомайдан” та багато інших.