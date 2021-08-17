Суд у середу, 18 серпня, обере запобіжний захід підозрюваним у нападі на фотографа нашого видання Олександра Кужельного.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко під час акції під будівлею міністерства, повідомляє пресслужба МВС.

Підозрюваним оберуть запобіжний захід за ч.2 ст. 345-1 КК України (загроза або насильство по відношенню до журналіста).

“Це тяжкий злочин. Поліція притягне винних до відповідальності, незважаючи на їхні публічні вибачення”, — сказав Шевченко.

За інформацією МВС, протягом 2020—2021 років слідчі поліції відкрили 351 кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Розслідування завершено у 220 справах, 29 — передали до суду.

Що сталося з Олександром Кужельним?

Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.

Дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.

Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Хлопці прямували у потягу з Києва.

Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили у Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного.