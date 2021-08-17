Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко під час акції під будівлею міністерства, повідомляє пресслужба МВС.
Підозрюваним оберуть запобіжний захід за ч.2 ст. 345-1 КК України (загроза або насильство по відношенню до журналіста).
“Це тяжкий злочин. Поліція притягне винних до відповідальності, незважаючи на їхні публічні вибачення”, — сказав Шевченко.
За інформацією МВС, протягом 2020—2021 років слідчі поліції відкрили 351 кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Розслідування завершено у 220 справах, 29 — передали до суду.
Що сталося з Олександром Кужельним?
Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.
Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.
Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.
Дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.
Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Хлопці прямували у потягу з Києва.
Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили у Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.
Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.
#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного.
- Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом особам, які побили фотокореспондента нашого видання Олександра Кужельного під час виконання ним редакційного завдання. За скоєне їм загрожує до п’яти років ув’язнення.