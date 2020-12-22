Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи нещодавній випадок нападу на працівників “швидкої допомоги” в Києві.

Напад було скоєно ввечері 20 грудня. Пацієнт із підозрою на алкогольне сп’яніння в стані агресії побив двох жінок-медиків, які були госпіталізовані в травматологічне відділення. Фельдшер отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, а медсестра – закриту травму лівого колінного суглоба.

Зловмисником виявився 23-річний уродженець міста Олександрія Кіровоградської області. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

Коментуючи інцидент, Степанов наголосив, що подібне є абсолютно неприпустимим.

“МОЗ розробило зміни до відповідних законів, які зараз проходять узгодження з членами Уряду. Вони передбачають у разі потреби і за викликом медпрацівників супровід їх Національною поліцією – для здійснення виклику і своєї роботи”, – наголосив Степанов.

Відтак, супровід поліцією пропонується дозволити у випадках, якщо про це НПУ попросять самі медпрацівники.

Міністр додав, що також сподівається на затвердження законопроєкту, що передбачає покарання за напад на медиків.

“Медпрацівник не може відмовитися від надання медичної допомоги… Мені здається, що в таких ситуаціях (нападу на медиків, – ред.) медпрацівникам необхідно надати статус, який є, наприклад, у журналістів або у інших службовців щодо виконання обов’язків. Я вважаю, що напад на медпрацівників повинен дуже суворо каратися. Відповідні зміни до законодавства вже розроблені і зареєстровані у Верховній Раді. Дуже розраховую на ухвалення цього законопроєкту”, – розповів Степанов.

(На відео – з 3:20)