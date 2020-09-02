Правоохоронці затримали ймовірного нападника на народного депутата Антона Полякова. Для пошуку нападника правоохоронці вводили план "Перехват".

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

За даними поліції, після нападу на нардепа, зловмисник втік з місця події на автомобілі Toyota. Правоохоронці за допомогою камер встановили маршрут автомобіля до Броварського проспекту.

“Сьогодні зранку патрульні отримали орієнтування за планом “Перехват”. У Шевченківському районі столиці невідомий чоловік наніс тілесні ушкодження народному депутату України та поїхав на автомобілі Toyota. Патрульні, які слідкують за безпекою міста за допомогою камер, встановили маршрут авто до Броварського проспекту, де водія Toyota зупинив екіпаж патрульних”, – йдеться в повідомленні.

“Попередньо, водій підтвердив патрульним, що зранку був учасником конфлікту з незнайомцем”, – додали в поліції.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.

Раніше ЗМІ повідомили, що о 5:00 2 вересня біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали і побили народного депутата України Антона Полякова.

Повідомлялося, що дві людини завдали Полякову тілесні ушкодження, після чого поїхали на автомобілі Toyota.

Поліція оголосила в місті операцію “Перехоплення”, щоб затримати зловмисників.

У поліції повідомили перші деталі нападу на Полякова і заявили про відкриття справи за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.