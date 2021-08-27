24 серпня під час Маршу Патріотів, у якому взяли участь українські захисники, на п'ятого президента та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка було скоєно напад. Дії нападника, 22-річного мешканця Чернігівщини, поліція кваліфікувала як хуліганство, а його самого відпустила без вручення підозри.

#Букви зібрали все, що відомо про напад, реакцію на нього, нападника та бездіяльність поліції.

Що передувало нападу?

В “ЄС” переконані, що поліція і чинна влада сприяли нападу, а Офіс президента виступив замовником. Про це, кажуть представники політсили, свідчить те, який маршрут відходу з Маршу Патріотів було запропоновано, як на майбутній напад реагувало Управління державної охорони та бездіяльність, яку проявила поліція.

Як повідомив генерал-лейтенант, колишній заступник голови Служби безпеки України та чинний депутат Київської міської ради від “ЄС” Віктор Кононенко, напередодні нападу за п’ятим президентом стежили.

Про незаконне стеження за Петром Порошенком було відомо і раніше — вперше в “ЄС” заявили про це ще в січні 2020 року.

“Попри відповідні заяви до правоохоронних органів досі ніхто так і не відповів, хто і навіщо стежить за Порошенком. Цю тему вже рік намагаються “зам’яти”, — написав Кононенко.

Він також повідомив, що Управління держохорони, яке опікується безпекою експрезидента, володіло інформацією про те, що готується напад. Попри це перед Маршем кількість залучених охоронців скоротили, знявши трьох осіб.

Управлення державної охорони переконує, що не зменшувало кількість охоронців Порошенка напередодні нападу.

“Щодо заяви, озвученої депутатом Київради Віктором Кононенком, про начебто зменшення охорони п’ятого Президента України, повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.

Утім Кононенко вдруге підтвердив раніше озвучену інформацію.

“Я можу оприлюднити прізвища співробітників, котрих керівництво УДО з Порошенка “перекинуло” на охорону представників посольств, але не хочу підставляти Ігоря, Антона і Андрія. Керівництво УДО їх і так добре знає. Невже буде знищувати і переробляти власні накази?”, — зазначив він.

Генерал СБУ також зазначив, що влада навмисно перекрила вулиці таким чином, аби залишився єдиний шлях відходу з Маршу, чим скористався нападник.

“Всі ж розуміють, що організатори Маршу погоджували з органами влади маршрут колони заздалегідь? Так от, влада заборонила прохід вулицею Грушевського. Її взагалі заблокували у стилі пізнього Януковича автозаками та броньованими машинами. Так само відмовили й в інших альтернативних маршрутах, залишивши лише шлях по вулиці Інститутській. Очевидно, що цей маршрут “злили” з поліції. Кому? За моїми даними, організаторами нападу були правоохоронці, а безпосереднім замовником — керівництво Офісу глави держави. Єдиним вигодоздобувачем є особисто Зеленський”, — наголосив Кононенко.

Напад

Напад стався близько 17-ї години на Алеї Героїв Небесної сотні, біля верхнього виходу метро Хрещатик.

За словами Кононенка, спроб вчинити напад було дві.

“Перша спроба нападу була здійснена, коли зелену суміш намагалися кинути в Порошенка з мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні. Але зрештою скористались “вузьким місцем” біля Меморіалу, де колона зупинилась на прохання членів родин загиблих героїв“, — повідомив він.

Одразу після того, як нападник кинув в Порошенка зеленку, ролик з місця опублікували анонімні Telegram-канали. На ролику видно, як п’ятого президента з місця вивозить поліція.

“Апофеозом ницості Банкової став провокатор, який під час Маршу ветеранів і волонтерів кинув у п’ятого президента зеленку. За секунду після інциденту про це написали Telegram-канали Банкової, радісно розмістивши фото і відео засланих козачків”, — коментувала співголова парламентської фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

Фото з місця події опублікувало видання BBC Ukraine.

За словами Кононенка, у п’ятого президента медики діагностували опік очей другого ступеня.

“Як це вплине на його зір, лікарі ще не знають, і це можна буде визначити тільки протягом якогось часу”, – сказав Кононенко в етері каналу “Прямий” 25 серпня.

Майже одразу після нападу Порошенко виступив на Співочому полі. Він подякував учасникам події та звернувся до президента Володимира Зеленського.

Примітним є те, що напад відбувся перед зустріччю Порошенка із виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом. Зустріч відбулася попри напад.

Бездіяльність поліції

У поліції Києва в день нападу сповістили, що встановили особу чоловіка, який облив зеленкою п’ятого президента, а також про те, що дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство (ч. 1 ст. 296 ККУ).

“Наразі із чоловіком спілкуються слідчі. Правоохоронці негайно зупинили порушника та доставили до Печерського управління поліції. Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії”, — йшлося в повідомленні.

Кононенко повідомляв, що нападника затримали люди, що були свідками нападу.

“Ми передали його поліції, і він чомусь був відведений на Банкову”, — сказав він в етері “Прямого”.

Описуючи ці події генерал СБУ також писав: “Поліція швидко повела його і фактично сховала за кордоном силовиків на вулиці Банковій. Це тільки посилило підозру у тому, що за цим стоїть Офіс Зеленського”.

Крім того, до поліції нападника доставили не одразу.

“В Печерському райуправлінні поліції, куди я прибув і де писав заяву про скоєння злочину, його не було. Його привезли вже пізніше”, — розповідав Кононенко в етері “Прямого”.

26 серпня біля Печерського райвідділку поліції, де нападник, за словами депутата Київради від “ЄС” Олександра Погребиського перебував щонайменше до 01:00 25 серпня, адвокат Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що хлопця відпустили без вручення підозри.

“Людина, яка скоїла цей напад (на Петра Порошенка, – ред.), – її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред’явлено підозру, не зроблено фактично нічого”, – наголосив Головань.

Названа поліціянтами кваліфікація дій нападника не співпадає з тим, про що заявляли свідки нападу. Кононенко акцентував, що 24 серпня подав заяву про злочин, передбачений, зокрема, статтею 346 ККУ — насильство щодо державного діяча, однак правоохоронці її ігнорують.

“Я подавав заяву як учасник Маршу Патріотів, який був свідком нападу на п’ятого Президента України. Подавав повідомлення про злочин, передбачений статтями 112, 344, 346 Кримінального кодексу України, що було правоохоронним органами проігноровано”, – переконаний Кононенко.

Народний депутат від “ЄС” Максим Саврасов, який теж є заявником у справі, зазначив:

“Обурення викликає місце та час події. Коли під час Маршу ветеранів, під час хвилини пам’яті на Алеї Небесної Сотні здійснюється напад – такі випадки не можна залишати. І мені також обурює, що мою заяву не розглядають”.

Адвокати Петра Порошенка повідомили, що позиватимуться у зв’язку з бездіяльністю поліції та некоректною кваліфікацією справи.

“Це ганебний напад на п’ятого президента Петра Порошенка, який відбувся на свято Дня Незалежності. Замовник цього злочину має великі можливості, щоб примусити Національну поліцію не реєструвати заяву про злочин, ігнорувати заяви громадян і народних депутатів. І примушує Нацполіцію замість передбаченого законом складу злочину, а саме 346 статті ККУ, що передбачає відповідальність за напад на політичного діяча, на лідера опозиції, зробити з цього випадку звичайне хуліганство. Саме тому ми змушені оскаржувати бездіяльність Національної поліції, яка не зареєструвала впродовж доби, як це передбачено законом, заяву про злочин саме за 346 статтею ККУ“, – заявив адвокат Головань.

За словами генерала СБУ, правоохоронці погоджуються, що дії нападника були кваліфіковані некоректно, однак пояснюють свої дії наявністю відповідних вказівок.

“Зі слів керівника дізнання Печерського управління поліції ГУНПУ в м. Києві, правоохоронці порушили і розслідують хуліганство, оскільки “так погодили”, хоча усно він погоджується зі мною, що скоєний злочин має всі ознаки ст. 346 ККУ “Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча”. І це чергове підтвердження того, що ми є свідками спецоперації “врятувати тітушку Пустовгара”, адже ст. 296 передбачає покарання у вигляді штрафу, а ст. 346 — безальтернативне позбавлення волі від 4 до 7 років. При цьому ні я, ні народний депутат України Максим Саврасов, як заявники до Печерського управління поліції щодо скоєння злочинів, передбачених ст.112, 344, 346 ККУ, не допитані. Наші повідомлення про злочин долучено до матеріалів по хуліганству”, — повідомив він.

Хто вчинив напад?

Ввечері в день нападу керівник “Нацкорпусу” в Чернігівській області Олександр Тарнавський опублікував фото нападника. Він зазначив: “Це він облив Порошенка зеленкою. Звати Ілля. З Козельця Чернігівської області. 1999 року народження”.

25 серпня Кононенко розповів, що нападника звуть Ілля Пустовгар і він є членом кримінального угруповання Брюса з міста Козелець у Чернігівській області.

“Хто такий Пустовгар? 1999 року народження, є рядовим членом кримінального угруповання Брюса з міста Козелець у Чернігівській області. Тобто це особа, яка залучається до найбрудніших заходів – і ще й наркозалежна. Тобто це людина, яка мислить двома критеріями – де заробити грошей і де взяти дозу. Тут пан Пустовгар самостійно приїздить під час святкування Дня Незалежності до Києва, серед сотень тисяч людей знаходить Петра Олексійовича і скоює на нього напад. Нонсенс!”, – зазначив генерал СБУ.

Віктор Кононенко додав, що Пустовгар у 2018 році затримувався серед інших учасників рейдерського захоплення одного із сільгосппідприємств у Черкаській області.

26 серпня стало відомо, що після того, як поліція відпустила нападника, він потрапив до лікарні в Козельці, що за 1,5 години їзди від Печерського управління поліції.

“Все дуже цікаво в нас виходить з Пустовгаром Іллею Петровичем 1999 року народження. Це той самий чоловічок, що реалізував провокацію влади проти Петра Порошенка. 25-го серпня після 01:00 ночі він знаходився у Печерському управлінні поліції. Ми з побратимами в той час ще знаходились саме там, і поліція його не відпускала. 25-го серпня о 06:00 ранку він опинився в реанімації Козелецької районної лікарні з алкогольною інтоксикацією. Цікаво, а що робили поліцейські з паном Іллею весь цей час?”, — написав Погребиський, додавши відео з лікарні.

На відео лікарі підтвердили надходження Пустовгара о 6-й годині ранку та його діагноз, а також показали записи в журналі, що засвідчують це.

За словами лікарів, хлопця ушпиталили до відділення реанімації. Утім того ж дня його виписали додому.

Хоча спершу в лікарні стверджували про алкогольну інтоксикацію, чіткої відповіді на уточнювальне запитання про те, перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, лікарі надати не змогли.

Чоловічок, який здійснив напад на Порошенка потрапив в лікарню з алкогольною інтоксикацією. І це сталося одразу після того, як його відпустила поліція Просто цікаво, а чим з ним поліція взагалі займалася? 🤔 pic.twitter.com/H1Ul2H3qWH — Букви (@Bykvu) August 26, 2021

На переконання Кононенка, Пустовгар був доставлений до лікарні з метою імітувати те, що він нібито не розумів, що робить, коли вчиняв напад. Крім цього, за його словами, наразі влада шукає підставного замовника нападу.

“Що стосується Пустовгара, то його не просто відпустили, а вночі 25.08 доправили до рідного Козельця, по дорозі напоївши горілкою. Пустовгара оприділили до місцевої лікарні з діагнозом “алкогольна інтоксикація”, де він здав всі необхідні аналізи, щоб з нього могли “ліпити невміняшку, який не відав, що творив”. Увечері 25.08 злочинця знову повернули до столиці, де, за нашою інформацією, правоохоронці інструктують його щодо лінії поведінки та показів, щоб 296 йшла, “як по маслу”. Поруч з цим, побоюючись, що з їх підопічного не вийде гарного актора, підшукують ветерана АТО, здатного “взяти на себе” замовлення злочину”, — заявив він.

Поліція вручила нападникові повістку на п’ятницю, 27 серпня.

“Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра (п’ятницю — ред.) для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку”, – повідомив адвокат Головань.

Реакція США

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило напад на п‘ятого президента. У посольстві США наголосили, що політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу.