Бездіяльність поліції у справі про напад на п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка оскаржують у суді.

Про це сповістили адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков, інформує пресслужба “ЄС”.

Раніше повідомлялося, що особу, яка здійснила напад на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, відпустили з поліції без повідомлення підозри та без будь-яких запобіжних заходів. Напад кваліфікували як хуліганство (ст. 296 ККУ).

Генерал СБУ та депутат Київради від “ЄС” Віктор Кононенко нагадав, що 24 серпня подав заяву про злочин, передбачений, зокрема, статтею 346 ККУ — насильство щодо державного діяча, однак правоохоронці її ігнорують.

“Я подавав заяву як учасник Маршу Патріотів, який був свідком нападу на п’ятого Президента України. Подавав повідомлення про злочин, передбачений статтями 112, 344, 346 Кримінального кодексу України, що було правоохоронним органами проігноровано. Ми хочемо об’єктивного розслідування. Ми не ставимо собі за мету посадити цього нападника. Людину просто підставили замовники, підставила чинна влада”, – переконаний Кононенко.

Народний депутат від “ЄС” Максим Саврасов, який теж є заявником у справі, зазначив:

“Обурення викликає місце та час події. Коли під час Маршу ветеранів, під час хвилини пам’яті на Алеї Небесної Сотні здійснюється напад – такі випадки не можна залишати. І мені також обурює, що мою заяву не розглядають”.

Адвокати Петра Порошенка повідомили, що позиватимуться у зв’язку з бездіяльністю поліції та некоректною кваліфікацією справи.

“Це ганебний напад на п’ятого Президента Петра Порошенка, який відбувся на свято Дня Незалежності. Замовник цього злочину має великі можливості, щоб примусити Національну поліцію не реєструвати заяву про злочин, ігнорувати заяви громадян і народних депутатів. І примушує Нацполіцію замість передбаченого законом складу злочину, а саме 346 статті ККУ, що передбачає відповідальність за напад на політичного діяча, на лідера опозиції, зробити з цього випадку звичайне хуліганство. Саме тому ми змушені оскаржувати бездіяльність Національної поліції, яка не зареєструвала впродовж доби, як це передбачено законом, заяву про злочин саме за 346 статтею ККУ“, – заявив адвокат Ігор Головань.

Головань також зазначив, що нападником може зникнути.

“Ми вважаємо, що реєстрація кримінального провадження відповідно до закону за правильною статтею забезпечить можливість не тільки належного розслідування, встановлення організаторів. Але й врятувати цю людину, яку втягнули у цей злочин”, — акцентував він.

За словами адвоката Іллі Новікова, оскарження дій поліції має дати сигнал іншим можливим нападникам.

“Очевидно, що нападнику була дана гарантія, що він буде недоторканий. Коли ми бачимо, що поліція відмовляється, всупереч закону, реєструвати кримінальне провадження, ми вважаємо, що це відпрацювання цієї гарантії. Це сигнал кожному наступному “тітушці”, який зважатиме – чи погоджуватися на таку пропозицію, чи ні, що такого роду гарантії в принципі працюють. Тому пріоритетом має стати те, щоб зламати цю гарантію. І першим кроком є зафіксувати та зробити прозорою цю ситуацію. Скарга на бездіяльність поліції має саме цю мету – зафіксувати, чому дії поліції суперечать закону і чому вони не можуть в кінцевому результаті бути на користь такого роду людям, як цей нападник”, – пояснив Новіков.