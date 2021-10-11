Голова правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер, щодо якого ведеться розслідування через перешкоджання діяльності журналістів, написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Таке рішення Мецгер пояснив бажанням “відвернути негатив” та “відновити довіру” до банку, який він очолює.

“Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку”, — заявив він. “Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку”, — додав голова правління “Укрексімбанку”.

Сповіщаючи про написання заяви про звільнення, він також наголосив, що банк демонструє високі прибутки, а його працівники дотримуються закону.

“Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно та згідно із затвердженими пріоритетами. І саме тому для мене було настільки неочікувано – почути звинувачення, які пролунали на адресу банку. І також ще раз стверджую – укладаючи угоди з клієнтами банку, наші працівники завжди дотримувались вимог закону, правил та процедур банківської роботи”, — зазначив Мецгер.

Він також опублікував копію написаної заяви.

Нагадаємо, в Офісі президента запропонували відсторонити голову правління, аби він не перешкоджав розслідуванню, яке ведеться щодо нього.

Народні депутати від партій “Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” вимагали негайної відставки Євгена Мецгера та дострокового припинення повноваження всієї наглядової ради банку.

6 жовтня голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування.

Що передувало заяві про звільнення?

На журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

Напад стався після того, як пролунало питання про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцю з тимчасово окупованої території України, яка контролюється російськими бойовиками.

В “Укрексімбанку” спершу заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про плани щодо звернення до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.