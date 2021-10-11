Про це повідомила прокуратура міста Києва

Як сповіщалося, 7 жовтня правоохоронці вручили повідомлення про підозру за напад на журналістів “Схем” (спільний проєкт “Радіо Свобода” та “UA: Перший”) голові правління “Укрексімбанку” Євгену Мецгеру та охоронцю банку. Також підозру було вручено Володимиру Пікалову, що відповідає за інформаційну політику.

Керівнику банку Євгену Мецгеру та Володимиру Пікалову Голосіївський суд Києва обрав запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Вони матимуть не залишати свої домівки з 22 години до 6 ранку та 21 години до 6 ранку відповідно.

Третьому підозрюваному, який відповідає за безпеку банку, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. “Радіо Свобода” зазначає, що йдеться про керівника служби безпеки “Укрексімбанку” Ігоря Тельбізова. Саме він під час інциденту в кабінеті Мецгера застосував фізичну силу до оператора “Схем”, щоб відібрати у нього флешку з відео.

Що відомо про напад на Схеми?

На журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

Напад стався після того, як пролунало питання про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцю з тимчасово окупованої території України, яка контролюється російськими бойовиками.

В “Укрексімбанку” спершу заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про плани щодо звернення до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.

8 жовтня голові правління “Укрексімбанку” повідомили про нову підозру. Тепер йому інкримінують перешкоджання діяльності журналістів та незаконне утримання людей.

Звільнення Мецгера

Після нападу на “Схеми” в Офісі президента запропонували відсторонити голову правління, аби він не перешкоджав розслідуванню, яке ведеться щодо нього.

Народні депутати від партій “Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” вимагали негайної відставки Євгена Мецгера та дострокового припинення повноваження всієї наглядової ради банку.

6 жовтня голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування.