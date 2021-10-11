Наглядова рада державного "Укрексімбанку" звільнила Євгена Мецгера, підозрюваного в злочині проти журналістів, з посади голови правління.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Як сповіщалося, 11 жовтня голова правління державного “Укрексімбанку” Євген Мецгер, щодо якого ведеться розслідування через перешкоджання діяльності журналістів, написав заяву про звільнення.

Наглядового рада того ж вечора розглянула заяву на позачерговому засіданні. Номінаційний комітет наглядової надав негайну рекомендацію припинити повноваження Мецгера вже 11 жовтня 2021 року.

“Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги. У зв’язку зі звільненням голови правління, номінаційний комітет наглядової ради призначив Єрмакова Сергія Олександровича виконувачем обов’язків голови правління банку з 12 жовтня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Єрмаков обійматиме посаду допоки наглядова рада не обере за підсумками конкурсу нового очільника правління. Кінцева дата — 12 квітня 2022 року.

Нагадаємо, в Офісі президента запропонували відсторонити голову правління, аби він не перешкоджав розслідуванню, яке ведеться щодо нього.

Народні депутати від партій “Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” вимагали негайної відставки Євгена Мецгера та дострокового припинення повноваження всієї наглядової ради банку.

6 жовтня голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування.

11 жовтня його було поміщено під нічний домашній арешт.

Що передувало заяві про звільнення?

На журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

Напад стався після того, як пролунало питання про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцю з тимчасово окупованої території України, яка контролюється російськими бойовиками.

В “Укрексімбанку” спершу заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про плани щодо звернення до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.