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Напад на «Схеми»: правоохоронці змінили кваліфікацію

Правоохоронці перекваліфікували провадження щодо нападу на журналістів програми “Схеми” в приміщенні державного "Укрексімбанку".

Середа, 6 жовтня 2021, 18:29

Про це сповістили в Міністерстві внутрішніх справ.

Працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо інциденту з нападом на журналістів програми “Схеми” за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Раніше відомості були внесені у ЄРДР за ч. 1 ст. 171 ККУ.

Стаття 171 Кримінального кодексу передбачає покарання за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Частиною третьою цієї статті передбачається покарання за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю для службових осіб з використанням службового становища або за попередньою змовою групи осіб.

За такі дії передбачено штраф на суму від 3400 до 8500 гривень, до 5 років обмеження волі, а також до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Також правоохоронці долучили до справи за фактом нападу на журналістів в “Укрексімбанку” відео нападу, яке їм вдалося відносити після видалення працівниками банку.

Що відомо про напад на “Схеми”?

5 жовтня стало відомо, що на журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора  Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті.

Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

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В “Укрексімбанку” заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про план щодо звернення  до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

В Офісі президента пропонують відсторонити голову правління, аби він не перешкоджав розслідуванню. 6 жовтня голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування.

7 жовтня Євген Мецгер перепросив через  напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.

Теги: квалификация, Євген Мецгер, квалификация, Кирило Овсяний, Олександр Мазур, перешкоджання діяльності журналіста, Схеми, Укрексімбанк

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