Напад на «Схеми»: правоохоронці змінили кваліфікацію

Про це сповістили в Міністерстві внутрішніх справ.

Працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо інциденту з нападом на журналістів програми “Схеми” за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Раніше відомості були внесені у ЄРДР за ч. 1 ст. 171 ККУ.

Стаття 171 Кримінального кодексу передбачає покарання за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Частиною третьою цієї статті передбачається покарання за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю для службових осіб з використанням службового становища або за попередньою змовою групи осіб.

За такі дії передбачено штраф на суму від 3400 до 8500 гривень, до 5 років обмеження волі, а також до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Також правоохоронці долучили до справи за фактом нападу на журналістів в “Укрексімбанку” відео нападу, яке їм вдалося відносити після видалення працівниками банку.

Що відомо про напад на “Схеми”?