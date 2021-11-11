Напад на «Схеми»: журналісти заявили про відновлення кривдників на посадах

Про це повідомляють “Схеми” та “Радіо Свобода“.
За інформацією журналістів, і Тельбізова, і Осіпова відновили на посадах 9 листопада. У наказі про поновлення йдеться про те, що внутрішнє розслідування банку щодо цих осіб завершено. Утім про результати цього розслідування не сповіщається.
“Радіо Свобода” зазначає, що про відсторонення Осіпова публічно не оголошували, проте він також є обвинуваченим у справі про напад на журналістів.
Читайте також:
Напад на «Схеми» в «Укрексімбанку»: справу передали до суду, судитимуть чотирьох людей
Дії обох кваліфікували за двома статтями ККУ:
- 171 — незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища
- 126 — умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.
Досудове розслідування кримінального провадження вже завершено. Підготовче судове засідання призначено на 29 листопада.
Напад на “Схеми”
На журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.
Напад стався після того, як пролунало запитання про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцю з тимчасово окупованої території України, що контролюється російськими бойовиками.
В “Укрексімбанку” спершу заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про плани щодо звернення до правоохоронців.
У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.
7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.
- 8 жовтня голові правління “Укрексімбанку” повідомили про нову підозру. Тепер йому інкримінують перешкоджання діяльності журналістів та незаконне утримання людей.
- В Офісі президента запропонували відсторонити голову правління, аби він не перешкоджав розслідуванню, яке ведеться щодо нього.
- Народні депутати від партій “Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” вимагали негайної відставки Євгена Мецгера та дострокового припинення повноваження всієї наглядової ради банку.
- 6 жовтня голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування.
- 11 жовтня Мецгер написав заяву про звільнення.