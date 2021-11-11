Напад на «Схеми»: журналісти заявили про відновлення кривдників на посадах

Директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанк" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які застосували силу до журналістів програми "Схеми", поновили на посадах.

Про це повідомляють “Схеми” та “Радіо Свобода“.

За інформацією журналістів, і Тельбізова, і Осіпова відновили на посадах 9 листопада. У наказі про поновлення йдеться про те, що внутрішнє розслідування банку щодо цих осіб завершено. Утім про результати цього розслідування не сповіщається.

“Радіо Свобода” зазначає, що про відсторонення Осіпова публічно не оголошували, проте він також є обвинуваченим у справі про напад на журналістів.

Дії обох кваліфікували за двома статтями ККУ:

171 — незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища

126 — умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування кримінального провадження вже завершено. Підготовче судове засідання призначено на 29 листопада.

Напад на “Схеми”