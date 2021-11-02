Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми “Схеми” у приміщенні державного “Укрексімбанку”.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство з’ясувало, що 4 жовтня журналісти “Схем” записували інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером. Під час запису керівництво банку наказало відібрати камери у журналістів, знищити записи й заборонити знімання.

Правоохоронці вручили підозру Мецгеру, а також директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову у незаконному утриманні людей та перешкоджанні роботі журналістів.

Крім того, підозрюваними у справі є працівник охорони та начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту й охорони “Укрексімбанку”. Їм інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Напад на “Схеми”

На журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

Напад стався після того, як пролунало питання про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцю з тимчасово окупованої території України, яка контролюється російськими бойовиками.

В “Укрексімбанку” спершу заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про плани щодо звернення до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.