Про це ДБР повідомило у відповідь на запит “Детектора медіа”.
Напад на журналіста стався біля Кабінету Міністру 29 квітня 2020 року. Тоді поліцейські зламали техніку Кутєпова, який висвітлював біля Кабміну акцію протесту підприємців, котрі виступали проти затверджених обмежень під час карантину.
Крім того, не пояснивши законності своїх вимог, поліцейські силою виштовхали журналіста із зони видимості акції протесту.
“Повідомлення особі/особам про підозру не здійснювалося, досудове розслідування здійснюється в межах строків, передбачених КПК України. На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення”, – розповіли в ДБР у відповідь на запит.
Вказана справа розслідується з 29 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Як зазначає “Детектора медіа”, кваліфікацію злочину не змінювали, попри те, що сам Кутєпов пропонував перекваліфіковувати провадження (за статтею про завдання матеріальної шкоди під час виконання службових обов’язків).
Раніше журналіст повідомив “Детектору медіа”, що розслідування можуть затягувати: якщо поліцейського засудять за перевищення влади, то він не зможе працювати в правоохоронних органах.
(На відео – з 40:00)
Наразі не відомі результати службової перевірки. Крім того, не відомо, чи досі відсторонені від роботи поліцейські, які напали на Кутєпова. Голова Національної поліції Ігор Клименко ще в день нападу заявляв, що особи поліцейських встановили.
- У квітні минулого року слідчі Державного бюро розслідувань за фактом нападу на Богдана Кутєпова розпочали досудове розслідування за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Санкціями вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
- Посольство США відреагувало на напад поліцейських на журналіста Богдана Кутєпова під час мітингу біля будівлі Кабінету Міністрів. У диппредставництві нагадали, що “репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії”.