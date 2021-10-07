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Напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»: Мецгеру та охоронцю вручили підозри

Голосіївське управління поліції за погодженням прокурорів вручило повідомлення про підозру голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру та охоронцю банку за напад на журналістів "Схем".

Четвер, 7 жовтня 2021, 10:08

Про це повідомила речниця прокуратури міста Києва Надія Максимець.

“Обом службовим особам банку вручені повідомлення про підозру та повістки з викликом на допит”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, повідомлення про підозру вручено за ч. 1, 3 ст. 171 КК України – Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Фото: Надія Максимець

Мецгер підтвердив одержання підозри й зазначив, що готовий співпрацювати зі слідством.

“Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали до приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там знаходиться після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків. Я готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова – це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою та особисто перед Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром”, – додав він.

Що відомо про напад на “Схеми”?

5 жовтня стало відомо, що на журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора  Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті.

Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

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В “Укрексімбанку” заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про план щодо звернення  до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

В Офісі президента запропонували відсторонити голову правління, аби він не перешкоджав розслідуванню. 6 жовтня голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування.

7 жовтня Мецгер перепросив через  напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.

Теги: квалификация, Схеми, Євген Мецгер, Кирило Овсяний, Олександр Мазур, перешкоджання діяльності журналіста, Укрексімбанк

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