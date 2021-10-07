Напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»: Мецгеру та охоронцю вручили підозри

5 жовтня стало відомо, що на журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті.

Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

В “Укрексімбанку” заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про план щодо звернення до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

В Офісі президента запропонували відсторонити голову правління, аби він не перешкоджав розслідуванню. 6 жовтня голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування.

7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.