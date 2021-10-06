Напад на журналістів «Схем»: голова «Укрексімбанку» Мецгер склав повноваження на час розслідування

#PandoraPapers Live
10:42 Instagram відмовляється від IGTV на користь іншого формату
10:15 Напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»: В ОПУ пропонують відсторонити Мецгера
09:38 Представлено логотип та слоган Євро-2024: відео
08:59 У ВООЗ заявили, що COVID-19 все ще не під контролем
08:27 В Україні за минулу добу зафіксовано 12 662 нові випадки COVID-19
07:58 Під час Олімпіади в Токіо заблоковано близько 450 млн кібератак
07:47 6 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:17 6 жовтня в Україні прогнозуються пориви вітру до 20 м/с
02:37 Глобальне потепління вплинуло на зниження яскравості Землі
01:48 У НАТО пояснили, коли Україна отримає членство
01:32 В Індії під пішохідним мостом застряг літак Air India: відео
01:19 ФБР розслідуватиме випадки погроз педагогам через карантинні обмеження
00:40 Американські сенатори запропонували вислати 300 російських дипломатів у відповідь на скорочення штату посольства США у РФ
00:16 У Кабулі жорстоко побили експрацівника британського посольства

05 жовтня

23:31 «Схеми» відновили та оприлюднили відео нападу на журналістів в «Укрексімбанку»
23:02 Богдан назвав помилкою рішення покликати Богуцьку до «Слуги народу»
22:26 Влада Каліфорнії запровадила надзвичайний стан через розлив нафти
21:45 Чотири країни підтримали продовження антиросійських санкцій
20:11 Johnson & Johnson подала заявку на схвалення бустерної вакцинації
19:11 Адель повертається: співачка вперше за 6 років анонсувала новий сингл
18:51 Біля Верховного суду США затримали водія підозрілого авто: у поліції пояснили причину
18:29 «Вшановуємо Стіва»: Apple розмістила фільм про Джобса у 10 річницю його смерті
18:00 Тиждень моди в Парижі: чим дивувала Cardi B
17:36 Справа танкера «Delfi»: про підозру повідомили екскомандирові корабля морської охорони, Держприкордонслужби відреагувала
17:30 Брітні Спірс планує весілля в листопаді
17:28 Експрем’єрка Данії звинуватила колишнього президента Франції у сексуальних домаганнях
17:08 Адміністрація Байдена скасувала заборону абортів
17:00 Збій у роботі Facebook: що він приніс для Цукерберга та користувачів
16:43 Негода у Лондоні: повінь спричинила збої на дорогах та залізницях (фото, відео)
16:38 HBO представив перший трейлер серіалу «Дім Дракона» – приквела «Гри престолів»
16:13 Facebook більше переймається прибутком, ніж безпекою, – ексспівробітниця компанії
16:12 Китай збільшує військову присутність на кордоні з Тайванем
16:07 Україна внесе в ООН оновлені резолюції щодо Криму: Зеленський назвав терміни

Напад на журналістів «Схем»: голова «Укрексімбанку» Мецгер склав повноваження на час розслідування

Голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів програми “Схеми”.

Середа, 6 жовтня 2021, 10:45

Про це йдеться у його заяві.

“Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність”, – зазначив Мецгер.

Він додав, що задля зняття частини шкоди репутації банку та відвернення негативу стосовно його колективу, невідкладно напише заяву про складання повноважень на час проведення слідчих дій.

“Подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою”, – зазначив Мецгер.

Нагадаємо, що в Офісі президента пропонували відсторонити від посади голову правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, аби він не перешкоджав розслідуванню та перевірці справи щодо нападу на журналістів “Схем”.

Читайте також:

Закордонна нерухомість і десятки мільйонів зарплати: що відомо про голову правління АТ «Укрексімбанк» Євгена Мецгера

  • 5 жовтня стало відомо, що на журналістів програми “Схеми” напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.
  • У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
  • В “Укрексімбанку” заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Установа планує звернутися до правоохоронців.
  • Журналісти програми “Схеми” за допомогою технічних спеціалістів зуміли відновити кадри нападу рід час інтерв’ю в державному “Укрексімбанку”. Відео можна переглянути в Мережі.
Теги: Євген Мецгер, напад на журналіста, Схеми, Укрексімбанк

Читати #Букви у Telegram і у Facebook