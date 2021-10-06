Напад на журналістів «Схем»: голова «Укрексімбанку» Мецгер склав повноваження на час розслідування

Про це йдеться у його заяві.
“Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність”, – зазначив Мецгер.
Він додав, що задля зняття частини шкоди репутації банку та відвернення негативу стосовно його колективу, невідкладно напише заяву про складання повноважень на час проведення слідчих дій.
“Подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою”, – зазначив Мецгер.
Нагадаємо, що в Офісі президента пропонували відсторонити від посади голову правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, аби він не перешкоджав розслідуванню та перевірці справи щодо нападу на журналістів “Схем”.
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