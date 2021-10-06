Напад на журналістів «Схем»: голова «Укрексімбанку» Мецгер склав повноваження на час розслідування

Голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів програми “Схеми”.

Про це йдеться у його заяві.

“Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність”, – зазначив Мецгер.

Він додав, що задля зняття частини шкоди репутації банку та відвернення негативу стосовно його колективу, невідкладно напише заяву про складання повноважень на час проведення слідчих дій.

“Подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою”, – зазначив Мецгер.