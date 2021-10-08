Голові правління “Укрексімбанку” Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру. Тепер йому інкримінують перешкоджання діяльності журналістів та незаконне утримання людей.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як сповіщалось, раніше керівникові Євгену Мецгеру та охоронцеві банку за напад на журналістів “Схем” повідомили про підозру. за ч. 1, 3 ст. 171 КК України – “Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”.

Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо про ще одну підозру Мецгеру.

“Повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми “Схеми”, – йдеться у повідомленні прокуратури

Тепер окрім перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, Мецгеру інкримінують незаконне утримання людей (ч. 2 ст. 146 КК України).

Наразі розв’язується питання про обрання запобіжного заходу.

Що відомо про напад на “Схеми”?

5 жовтня стало відомо, що на журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті.

Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

В “Укрексімбанку” заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про план щодо звернення до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

В Офісі президента запропонували відсторонити голову правління, аби він не перешкоджав розслідуванню. 6 жовтня голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування.