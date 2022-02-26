Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
Сухопутні війська Збройних сил України відзвітували щодо спроб російського окупанта напасти на військову частину Проспекті Перемоги.
ЗСУ відбилися від російських загарбників.
Однак, киян все ще закликають не виходити надвір.
- Нагадаємо, над Білою Церквою збито другий російський Іл-76.
- У Василькові, що під Києвом, тривають запеклі бої українських воїнів проти російських окупантів. Наразі бійці ЗСУ оперативно ліквідовують противника.