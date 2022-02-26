Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook. 

Сухопутні війська Збройних сил України відзвітували щодо спроб російського окупанта напасти на військову частину Проспекті Перемоги.

ЗСУ відбилися від російських загарбників. 

Однак, киян все ще закликають не виходити надвір.