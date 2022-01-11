Про це він сказав у коментарі британському телеканалу Channel 4.
Андрій Єрмак додав, що обговорення ситуації в Європі та питання системи безпеки в Україні — принципова позиція. Він зауважив, що у порівнянні з 2014 роком країна більш готова до вторгнення.
“Я абсолютно впевнений, що більше ніж 90% українців будуть на теренах держави та захищатимуть нашу країну. Якщо це трапиться це буде вердикт для НАТО і стане великою проблемою, бо всім західним країнам доведеться пояснити їх спільноті, чому був такий довгий діалог і це в результаті трапилося”, – сказав глава офісу президента.
На питання про приєднання України до Альянсу політик додав, що попри спроби Росії цьому завадити, це ціль, яка закріплена в Конституції.
“Тільки український народ з учасниками НАТО можуть таке вирішувати. Якщо деякі учасники НАТО проти цього рішення, будь ласка, скажіть про це чесно та дружньо стосовно нас”, – наголосив Андрій Єрмак.
Він додав, що напад на Україну для західних партнерів може стати найбільшою поразкою. У протилежному випадку, якщо країна вистоїть перед російською агресією, це буде перемогою. Попри заяви Росії щодо її власної безпеки, треба розпочати з припинення війни в Україні.
“Це може стати кінцем будь-якої безпеки для всіх країн. Не тільки для Європи, а й всіх країн світу”, – резюмував політик.
- Нагадаємо, що на кордоні з Україною зафіксували переміщення військових гелікоптерів. Американська розвідка припустила, що такий крок означає продовження планування нападу з боку РФ.
- Також стало відомо, що наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів.
- Київ відвідали радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник Президента Франції Емманюель Бонн. Учасники зустрічі обмінялися думками щодо поточної ситуації.