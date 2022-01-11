Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що новий можливий напад на Україну може стати “вердиктом” для Європи та всього світу. Попри присутню загрозу він впевнений, що більшість громадян залишаться захищати свою країну.

Про це він сказав у коментарі британському телеканалу Channel 4.

Андрій Єрмак додав, що обговорення ситуації в Європі та питання системи безпеки в Україні — принципова позиція. Він зауважив, що у порівнянні з 2014 роком країна більш готова до вторгнення.

“Я абсолютно впевнений, що більше ніж 90% українців будуть на теренах держави та захищатимуть нашу країну. Якщо це трапиться це буде вердикт для НАТО і стане великою проблемою, бо всім західним країнам доведеться пояснити їх спільноті, чому був такий довгий діалог і це в результаті трапилося”, – сказав глава офісу президента.

На питання про приєднання України до Альянсу політик додав, що попри спроби Росії цьому завадити, це ціль, яка закріплена в Конституції.

“Тільки український народ з учасниками НАТО можуть таке вирішувати. Якщо деякі учасники НАТО проти цього рішення, будь ласка, скажіть про це чесно та дружньо стосовно нас”, – наголосив Андрій Єрмак.

Він додав, що напад на Україну для західних партнерів може стати найбільшою поразкою. У протилежному випадку, якщо країна вистоїть перед російською агресією, це буде перемогою. Попри заяви Росії щодо її власної безпеки, треба розпочати з припинення війни в Україні.

“Це може стати кінцем будь-якої безпеки для всіх країн. Не тільки для Європи, а й всіх країн світу”, – резюмував політик.