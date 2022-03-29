Повномасштабне вторгнення РФ в Україну може завдати непоправних збитків економіці країн вз низьким і середнім рівнями доходу. Російська агресія може спровокувати збільшення бідності серед мільйонів людей та відкинути десятки країн у боргову кризу.

Про це повідомляє міжнародна газета Financial Times.

За словами віцепрезидента Банку зі справедливого зростання, фінансів та інститутів Індерміта Гілла, у багатьох країнах посилиться фіскальний тиск, що ускладнить процес обслуговування зростаючого боргу. Цьому сприятимуть високі ціни на сировину, зниження темпів зростання торгівлі, підвищення відсоткових ставок і зміцнення долара США.

Для серйозного загальмування економік багатьох країн вистачить різкого зростання цін на нафту і пшеницю. Ситуація може погіршитися, якщо війна, розв’язана Росією, не закінчиться швидко. Темпи зростання ризиків збільшаться, якщо ціни на пшеницю і нафту залишаться високими від шести місяців до року. Імпортери нафти, як Китай, Індонезія, Південна Африка та Туреччина, вже зазнали особливого ризику.

Індерміт Гілл додає, що найбільш відчутними наслідки будуть для країн, які мало або не мають економічних зв’язків з РФ. Економіка, наприклад Гани чи Шрі-Ланки, постраждає через збої в торгівлі та погіршення світових фінансових умов.

Пандемія коронавірусу останніми двома роками спричинила погіршення стану країн, але за допомогою внутрішньої політики було можливим впоратися зі збитками. Проте агресія Кремля – не в руках національних політиків, тому вони стурбовані війною та побоюються незворотних наслідків.