У Кривому Розі оголосили траур за загиблими в результаті нападу чоловіка з ножем. На місці померли дві людини.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Зазначено, що про жалобу оголосив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.

“Ми глибоко співчуваємо близьким і рідним загиблих і постраждалих у цій кривавій різанині. Важко повірити, що таке сталося в нашому місті. Це жахливо і неприпустимо. Упевнений, що злочинець отримає справедливе і найтяжче покарання!” – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, раніше прокуратура повідомила нападнику про підозру в умисному вбивстві і замаху на вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.