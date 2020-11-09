Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Зазначено, що про жалобу оголосив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.
“Ми глибоко співчуваємо близьким і рідним загиблих і постраждалих у цій кривавій різанині. Важко повірити, що таке сталося в нашому місті. Це жахливо і неприпустимо. Упевнений, що злочинець отримає справедливе і найтяжче покарання!” – йдеться у повідомленні.
Відзначимо, раніше прокуратура повідомила нападнику про підозру в умисному вбивстві і замаху на вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
- У суботу, 7 листопада, в Кривому Розі чоловік з ножем напав на перехожих. Вбито двох людей, поранено ще вісьмох, серед яких є дитина.