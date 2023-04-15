Поліціянти затримали 46-річну мешканку одного з сіл Стрийського району, яка пошкодила службовий автомобіль правоохоронців, завдавши по ньому кілька ударів мачете. Крім того, вона нацькувала на правоохоронців свого пса.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області у Facebook.

15 квітня, близько 12:30 до правоохоронців за допомогою звернувся мешканець одного із сіл Стрийського району. За його словами, його сусідка, виїжджаючи зі свого подвір’я автомобілем Peugeot, зіткнулась із сусідською огорожею, після чого поїхала у невідомому керунку.

Її авто почали розшукувати співробітники Стрийського районного управління поліції та невдовзі громадянку виявили на одній із вулиць села.

“Побачивши правоохоронців, зловмисниця почала втікати до свого будинку. На законні вимоги поліцейських вона не реагувала, натомість натравила на правоохоронців свого пса бійцівської породи, погрожувала фізичною розправою та кілька разів вдарила мачете по службовому автомобілю”, — йдеться в повідомленні.

Втім, поліціянти затримали зловмисницю. Також було підтверджено, що затримана перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Як пишуть в поліції, зловмисницю буде також притягнуто до адміністративної відповідальності за: керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, скоєння ДТП, залишення місця ДТП, керування транспортним засобом без відповідних документів та дрібне хуліганство.