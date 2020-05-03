Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Раніше ЗМІ повідомляли, що близько 5 години ранку 29 квітня невідомі напали на сім’ю ромської національності, яка проживала в наметі на території будівництва в Голосіївському районі Києва. Зловмисники спалили палатку, а також били і ображали її жителів, серед яких – вагітна жінка.

Віта Зіневич, волонтер “Громади святого Егідія”, яка допомагає бездомним, в інтерв’ю “Громадське” розповіла, що люди, які проживають по сусідству з табором ромів, викликали поліцію і пожежників, проте на виклик ніхто так і не приїхав.

Журналістка Діана Буцко опублікувала фото та відео з місця події:

Зв’язалися зі мною з Голосіївського управління поліції щодо нападу на ромів. Слідчий сказав, що правоохоронці хотіли б знайти постраждалих і зареєструвати від них заяву. За його словами, дільничні уже відвідали місце нападу і шукають ромів, однак знайти їх поки не можуть. А патрульні, які приїжджали на місце зранку 29 квітня, не склали протокол, бо роми буцімто не наполягали на цьому. Думаю, поліцейські мають трішки хибне уявленння про правову грамотність ромів, але ініціатива з їхнього боку – вже прогрес.Віта Зіневич бачила ромів учора, і вони розповіли, що сталося. Сьогодні ми намагалися їх знайти, однак не змогли. Ми не знаємо, де зараз перебувають четверо закарпатців.Поліцію викликала Наталя (на відео), яка працює двірником у сусідньому будинку. Її, до речі, не опитували і без заяви не будуть.Наталя розповіла, що о п’ятій ранку до неї прибіг ромський чоловік Руслан у самісіньких трусах і попросив зателефонувати правоохоронцям. Жінка дала ромам свій одяг, оскільки ті вибігли з наметів ледь не голі. На відео видно, що згоріло чимало речей. Наталя каже, що роми були спокійними, і не розуміє, кому могли заважати.Це не перший напад, який тут бачила Наталя. Чотири роки тому поруч спалили бездомного, який ночував у каналізації. Нещасне місце. Gepostet von Diana Butsko am Samstag, 2. Mai 2020

За три дні після інциденту в поліції повідомили, що за фактом публікації інформації про напад було розпочато кримінальне провадження.

“Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили публікацію щодо вчинення невідомими особами на вулиці Саперно-Слобідській неправомірних дій відносно ромів. Дана подія була зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління столичної поліції. На підставі зібраних даних слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, що поєднано з насильством) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

У главку поінформували, що наразі встановлюють як нападників, так і потерпілих осіб. До цієї роботи підключені волонтери.