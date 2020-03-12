Поліція Києва затримала 15 учасників зіткнень на презентації Національної платформи примирення і єдності, які напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Представники Нацкорпусу силою виштовхали Сивохо із залу і штовхнули, після чого він впав.

Після цього інциденту винуватці спробували втекти.

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“15 активних учасників доставили в Печерське управління поліції для встановлення особистих даних і надання пояснень. Поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група”, – йдеться в повідомленні поліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за хуліганство (частина 2, стаття 296), що передбачає обмеження волі на строк до п’яти років і позбавлення волі на строк до чотирьох років.