Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Повідомляється, що в Сумах СБУ запобігла нападу на Ананченка. До цього співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку нападу, а виконавці вже отримали від організатора грошову винагороду.
Також повідомляється, що для встановлення причетних до організації нападу на Ананченка дії виконавців були взяті під контроль.
“З метою отримання максимально об’єктивної і повної доказової бази по відношенню до всіх учасників зазначеного замаху, перш за все щодо організатора, було прийнято рішення про розміщення в соціальній мережі повідомлення “замовленого” народного депутата про напад на нього двох молодих людей в балаклавах. Оприлюднення цієї інформації дозволило співробітникам СБУ в повній мірі задокументувати дії організатора і виконавців”, – йдеться в повідомленні.
На даний час слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація вчинення злочину), ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу України.
- Народний депутат “Слуги народу” Михайло Ананченко заявив, що увечері 15 грудня на нього напали в рідному місті Суми.
- Користувачі мереж досить неоднозначно відреагували на інцидент, який трапився на вихідних з народним депутатом від “Слуги народу” Михайлом Ананченком.