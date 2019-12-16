Напад на нардепа від партії "Слуга народу" Михайла Ананченка було постановочним, відео опублікували в рамках операції Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що в Сумах СБУ запобігла нападу на Ананченка. До цього співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку нападу, а виконавці вже отримали від організатора грошову винагороду.

Також повідомляється, що для встановлення причетних до організації нападу на Ананченка дії виконавців були взяті під контроль.

“З метою отримання максимально об’єктивної і повної доказової бази по відношенню до всіх учасників зазначеного замаху, перш за все щодо організатора, було прийнято рішення про розміщення в соціальній мережі повідомлення “замовленого” народного депутата про напад на нього двох молодих людей в балаклавах. Оприлюднення цієї інформації дозволило співробітникам СБУ в повній мірі задокументувати дії організатора і виконавців”, – йдеться в повідомленні.

На даний час слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація вчинення злочину), ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу України.