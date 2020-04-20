На місці нападу на одеського активіста Сергія Стерненка 24 травня 2018 року, під час якого загинув нападник, було зафіксовано авто, яке належить родині тодішнього радника глави поліції Одеської області Руслана Форостяка.

Про це повідомляє “Слідство.Інфо”.

“Слідство.Інфо” отримало протокол допиту свідка від власних джерел.

Свідок розповів, що почув крик, який доносився з вулиці Сегедської. Виглянувши у вікно, він побачив трьох чоловіків, які вибігли з арки будинку. Двоє з них, як потім з’ясувалося, були Стерненко і чоловік, який на нього нападав.

Третя людина, за свідченнями моряка, незабаром після криків покинув двір і побіг до припаркованої неподалік машині марки Mercedes-Benz Е серії, темно синього кольору, номерний знак 555-73 ОТ. За словами свідка, чоловік сів за кермо і поїхав.

Ситуація насторожила моряка, він вирішив сфотографувати машину. Незабаром він помітив її вдруге – авто проїздило поруч з місцем злочину вже в момент затримання стрілка, коли приїхала поліція. За словами свідка, водій зупинився і ходив неподалік, постійно озираючись навколо.

Цим водієм виявився Костянтин Карбенюк, який тоді був тренером спортивного єдиноборства в одному з клубів Одеси.

За даними, які “Слідство.Інфо” отримало відразу від декількох джерел в правоохоронних органах, даний Mercedes-Benz зареєстрований на дружину тодішнього радника глави поліції в Одеській області Руслана Форостяка. Авто цієї ж марки є і в офіційній декларації самого колишнього поліцейського.

Той сам заявляв, що слідство схиляється до версії, що Карбенюк – таксист, що підвозив нападника.

Форостяк був радником тодішнього голови Дмитра Головіна. Залишився на своїй посаді він і після того, як Головін звільнився. Кинув роботу в поліції Форостяк в кінці 2019 року.

У розмові з “Слідством.Інфо” чоловік заявив, що авто належало його дружині, але запевнив, що ніякого відношення до нападу на Стерненка не має, адже нібито продав цю машину.

“Я ще після другого нападу свідчив і поліцейським з цього приводу, і СБУ. Машина була продана, я вже не пам’ятаю, в 15-м або в 16-му році хлопцю, який до цього дня толком не розрахувався. Там щось повинен. Тому його особа встановлена, з ним також слідчі дії проводилися”, – сказав Форостяк журналістам, зазначивши, що це “просто випадковість”.

Він визнав і знайомство з Карбенюком – в 2014-му році, під час протидії руху “Російська весна” в Одесі.

“Що мене дивує – журналісти можуть отримати матеріали кримінальної справи, слідства. Але це таке. Я вітаю, коли журналісти отримують і правильні питання задають, і здійснюють контроль над правоохоронною системою, щоб вона виконувала свою роботу. Але це випадковість, і тут найголовніше , що був проведений комплекс слідчих дій. і не тільки Нацполіцією, але і Службою безпеки України”, – заявив він.

У той же час, “Слідство.Інфо” має в своєму розпорядженні також фотографіями, на яких зафіксовано, що це авто в 2019 році було припарковано біля управління Національної поліції в Одеській області. Форостяк не зміг пояснити це, припустивши лише, що Карбенюк міг приїжджати туди у своїх справах, оскільки фігурував в одному з кримінальних проваджень, яке вела поліція.

Розслідування всіх цих злочинів передали в Службу безпеки України. Справу про загибель нападника теж веде СБУ. У Генеральній прокуратурі за часів Юрія Луценка рішення про передачу слідства СБУ мотивували підозрою, що між нападниками і поліцією є зв’язок. Такої ж думки дотримувався генпрокурор Руслан Рябошапка.

“Були докази, що свідчать про те, що до замахів на Стерненка могли бути причетні працівники правоохоронних органів”, – заявляв він.

Втім, сьогодні нікому зі співробітників поліції підозри не оголошено.