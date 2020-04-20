Про це повідомляє “Слідство.Інфо”.
“Слідство.Інфо” отримало протокол допиту свідка від власних джерел.
Свідок розповів, що почув крик, який доносився з вулиці Сегедської. Виглянувши у вікно, він побачив трьох чоловіків, які вибігли з арки будинку. Двоє з них, як потім з’ясувалося, були Стерненко і чоловік, який на нього нападав.
Третя людина, за свідченнями моряка, незабаром після криків покинув двір і побіг до припаркованої неподалік машині марки Mercedes-Benz Е серії, темно синього кольору, номерний знак 555-73 ОТ. За словами свідка, чоловік сів за кермо і поїхав.
Ситуація насторожила моряка, він вирішив сфотографувати машину. Незабаром він помітив її вдруге – авто проїздило поруч з місцем злочину вже в момент затримання стрілка, коли приїхала поліція. За словами свідка, водій зупинився і ходив неподалік, постійно озираючись навколо.
Цим водієм виявився Костянтин Карбенюк, який тоді був тренером спортивного єдиноборства в одному з клубів Одеси.
За даними, які “Слідство.Інфо” отримало відразу від декількох джерел в правоохоронних органах, даний Mercedes-Benz зареєстрований на дружину тодішнього радника глави поліції в Одеській області Руслана Форостяка. Авто цієї ж марки є і в офіційній декларації самого колишнього поліцейського.
Той сам заявляв, що слідство схиляється до версії, що Карбенюк – таксист, що підвозив нападника.
Форостяк був радником тодішнього голови Дмитра Головіна. Залишився на своїй посаді він і після того, як Головін звільнився. Кинув роботу в поліції Форостяк в кінці 2019 року.
У розмові з “Слідством.Інфо” чоловік заявив, що авто належало його дружині, але запевнив, що ніякого відношення до нападу на Стерненка не має, адже нібито продав цю машину.
“Я ще після другого нападу свідчив і поліцейським з цього приводу, і СБУ. Машина була продана, я вже не пам’ятаю, в 15-м або в 16-му році хлопцю, який до цього дня толком не розрахувався. Там щось повинен. Тому його особа встановлена, з ним також слідчі дії проводилися”, – сказав Форостяк журналістам, зазначивши, що це “просто випадковість”.
Він визнав і знайомство з Карбенюком – в 2014-му році, під час протидії руху “Російська весна” в Одесі.
“Що мене дивує – журналісти можуть отримати матеріали кримінальної справи, слідства. Але це таке. Я вітаю, коли журналісти отримують і правильні питання задають, і здійснюють контроль над правоохоронною системою, щоб вона виконувала свою роботу. Але це випадковість, і тут найголовніше , що був проведений комплекс слідчих дій. і не тільки Нацполіцією, але і Службою безпеки України”, – заявив він.
У той же час, “Слідство.Інфо” має в своєму розпорядженні також фотографіями, на яких зафіксовано, що це авто в 2019 році було припарковано біля управління Національної поліції в Одеській області. Форостяк не зміг пояснити це, припустивши лише, що Карбенюк міг приїжджати туди у своїх справах, оскільки фігурував в одному з кримінальних проваджень, яке вела поліція.
Розслідування всіх цих злочинів передали в Службу безпеки України. Справу про загибель нападника теж веде СБУ. У Генеральній прокуратурі за часів Юрія Луценка рішення про передачу слідства СБУ мотивували підозрою, що між нападниками і поліцією є зв’язок. Такої ж думки дотримувався генпрокурор Руслан Рябошапка.
“Були докази, що свідчать про те, що до замахів на Стерненка могли бути причетні працівники правоохоронних органів”, – заявляв він.
Втім, сьогодні нікому зі співробітників поліції підозри не оголошено.
- Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Кривавий напад на екс-лідера одеського “Правого сектора” Сергія Стерненко через рік після вчинення не розкрито, частина доказів про попередні напади слідство втратило, а екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну, всерйоз взявся за активіста. #Букви поспілкувалися зі Стерненко і з’ясували, як просувається справа через рік.