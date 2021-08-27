22-річний Ілля Пустовгар, який 24 серпня вчинив напад на п'ятого президента та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка і якого відпустила поліція, не прийшов на вручення підозри.

Про це повідомили адвокати Порошенка, інформує пресслужба “ЄС“.

Як сповіщалося, нападник перебував у Печерському райвідділку поліції щонайменше до 01:00 25 серпня. Після цього його відпустила поліція, інформував адвокат Ігор Головань.

26 серпня стало відомо, що після того, як поліція відпустила нападника, 0 06:00 25 серпня він потрапив до лікарні в Козельці, що за 1,5 години їзди від Печерського управління поліції у стані сп’яніння.

Також було відомо, що поліція вручила нападникові повістку на п’ятницю, 27 серпня. Він мав з’явитися для вручення підозри, однак не зробив цього.

“Відповідно до обіцянки, яку нам дали дізнавачі сектору дізнання поліції, сьогодні о 14 годині мало бути повідомлено про підозру нападнику на п’ятого президента Петра Порошенка, якого зараз всі називають “зеленим тітушкою”. Але ніхто не з’явився. Представники дізнання Печерського управління поліції зараз перестали відповідати на дзвінки і на повідомлення”, — повідомив Головань.

На його переконання, це підтверджує версію про те, що саме влада організувала цей напад. Головань також порівняв цю ситуацію з ситуацію з екссуддею Миколою Чаусом, якого викрили в Молдові у квітні й “знайшли” на Вінниччині в липні.

“Саме влада тепер захищає і прикриває виконавця – тому, що у цього виконавця дуже серйозні замовники з величезними можливостями. Такі замовники, які мають можливість маніпулювати і керувати Печерським управлінням поліції, прокуратурою, які можуть цього “тітушку” переміщувати протягом кількох годин з Києва в Козелець і назад. І тепер історія стає все більше схожою на історію із суддею Чаусом, якого кілька місяців тримали невідомо де. Я не думаю, що цей нападник зараз дійсно на волі, його скоріше за все десь утримують і обробляють, побоюючися, щоб він не видав своїх замовників”, – припускає адвокат.

Адвокат Ілля Новіков наголосив, що напад стався через політичну діяльність Порошенка, а не тому що “якась дивна людина з дивним бекграундом раптом з особистих хуліганських мотивів вирішила так вчинити”.

“Чим більше проходить часу, тим менше в нас питань залишається до самого нападника. З ним вже зараз все зрозуміло. Поліція фактично спускає справу на гальмах, попри всі їхні запевнення, що вони працюють, що буде повідомлено про підозру. Ми бачимо, що спочатку свідомо занижено кваліфікацію, справу видають за хуліганство. Навіть зараз підозра щодо хуліганства не вручена”, – наголосив він.

Новіков також припустив, що на суд у справі також чинитимуть тиск.

“Прикривають його на такому рівні, який дозволяє координувати дії поліції, прокуратури. І не будемо забігати наперед, але за попереднім досвідом можливо й судів. Дивлячись по тому, яка буде реакція на нашу скаргу”, – зауважив адвокат.

Адвокати також акцентували, що Офіс президента досі не зреагував на цей напад.

“Офіс Президента України зараз єдина важлива інституція, яка досі не висловилася щодо цього. Вже були коментарі і від іноземних партнерів, і від більшості українських політичних сил. Офіс Президента зберігає мовчання. При тому, що питань до нього виникає з кожним днем дедалі більше. Це ознака того, що насправді відбувається”, – наголосив Новіков.