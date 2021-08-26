Про це повідомив депутат Київради від “ЄС” Олександр Погребиський.
Раніше повідомлялося, що особу, яка вчинила напад на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, відпустили з поліції без повідомлення підозри та без будь-яких запобіжних заходів.
Також сповіщали, що нападник — хлопець 1999 року народження, на прізвище Пустовгар, є рядовим членом кримінального угруповання Брюса з міста Козелець у Чернігівській області.
Тепер стало відомо, що після того, як поліція відпустила нападника, він потрапив до лікарні в Козельці, що за 1,5 години їзди від Печерського управління поліції.
“Все дуже цікаво в нас виходить з Пустовгаром Іллею Петровичем 1999 року народження. Це той самий чоловічок, що реалізував провокацію влади проти Петра Порошенка. 25-го серпня після 01:00 ночі він знаходився у Печерському управлінні поліції. Ми з побратимами в той час ще знаходились саме там, і поліція його не відпускала. 25-го серпня о 06:00 ранку він опинився в реанімації Козелецької районної лікарні з алкогольною інтоксикацією. Цікаво, а що робили поліцейські з паном Іллею весь цей час?”, — написав Погребиський, додавши відео з лікарні.
На відео лікарі підтвердили надходження Пустовгара о 6-й годині ранку та його діагноз, а також показали записи в журналі, що засвідчують це.
За словами лікарів, хлопця ушпиталили до відділення реанімації. Утім того ж дня його виписали додому.
Хоча спершу в лікарні стверджували про алкогольну інтоксикацію, чіткої відповіді на уточнювальне запитання про те, перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вони надати не змогли.
Чоловічок, який здійснив напад на Порошенка потрапив в лікарню з алкогольною інтоксикацією. І це сталося одразу після того, як його відпустила поліція
Просто цікаво, а чим з ним поліція взагалі займалася? 🤔 pic.twitter.com/H1Ul2H3qWH
— Букви (@Bykvu) August 26, 2021
- Як сповіщалося, 24 серпня у Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь тисячі громадян. Під час заходу на п’ятого президента було скоєно напад — його облили зеленкою саме тоді, коли Петро Порошенко збирався на зустріч із віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.
- Посольство Сполучених Штатів Америки засудило напад на Петра Порошенка.
- Генерал-лейтенант, колишній заступник голови Служби безпеки України та чинний депутат Київської міської ради від “Євросолідарності” Віктор Кононенко розповів, що Управління держохорони зменшило число охоронців Петра Порошенка попри те, що володіло інформацією про ймовірний напад на нього.
- Напад кваліфікували як хуліганство (ст. 296 ККУ). Адвокати Петра Порошенка повідомили, що позиватимуться у зв’язку з бездіяльністю поліції та некоректною кваліфікацією справи.