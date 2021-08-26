22-річний Ілля Пустовгар, який вчинив напад на п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка, але був відпущений з управління поліції, за кілька годин опинився в реанімації у стані сп'яніння.

Про це повідомив депутат Київради від “ЄС” Олександр Погребиський.

Раніше повідомлялося, що особу, яка вчинила напад на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, відпустили з поліції без повідомлення підозри та без будь-яких запобіжних заходів.

Також сповіщали, що нападник — хлопець 1999 року народження, на прізвище Пустовгар, є рядовим членом кримінального угруповання Брюса з міста Козелець у Чернігівській області.

Тепер стало відомо, що після того, як поліція відпустила нападника, він потрапив до лікарні в Козельці, що за 1,5 години їзди від Печерського управління поліції.

“Все дуже цікаво в нас виходить з Пустовгаром Іллею Петровичем 1999 року народження. Це той самий чоловічок, що реалізував провокацію влади проти Петра Порошенка. 25-го серпня після 01:00 ночі він знаходився у Печерському управлінні поліції. Ми з побратимами в той час ще знаходились саме там, і поліція його не відпускала. 25-го серпня о 06:00 ранку він опинився в реанімації Козелецької районної лікарні з алкогольною інтоксикацією. Цікаво, а що робили поліцейські з паном Іллею весь цей час?”, — написав Погребиський, додавши відео з лікарні.

На відео лікарі підтвердили надходження Пустовгара о 6-й годині ранку та його діагноз, а також показали записи в журналі, що засвідчують це.

За словами лікарів, хлопця ушпиталили до відділення реанімації. Утім того ж дня його виписали додому.

Хоча спершу в лікарні стверджували про алкогольну інтоксикацію, чіткої відповіді на уточнювальне запитання про те, перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вони надати не змогли.