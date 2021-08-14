Нападники на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного стверджують, що побили його, тому що "отримали неправдиву інформацію". Вони перепросили за "негероїчну поведінку".

Про це повідомляють #Букви.

За словами нападників, до них підійшли двоє невідомих молодиків, які сказали, що кореспондент #Букв нібито фотографує учасників акції “Зупинимо капітуляцію”, а потім “зливає інформацію” людям, які погрожують націоналістам.

“Просто нам так донесли інформацію Це були не наші. А я просто повівся на цю інформацію… Була інформація, що він зливає активістів-націоналістів. Робить фото і потім зливає інформацію… До мене підійшли хлопці вже під кінець акції й сказали, що конкретно ти робиш фотографії й зливаєш їх. (Фото) Саме активістів, які були на акції”, – пояснив нападник.

Кужельний нагадав, що спершу показав журналістське посвідчення, а вже після цього його почали бити.

“Після того, як я показав посвідчення, мене почали бити. Ви розумієте, що це був напад?”, – запитав він.

Нападники, яким 18 та 19 років відповідно, перепросили кореспондента #Букв.

“Хочу вибачитися за дану ситуацію і свої дії… Нам просто сказали неправдиву інформацію щодо того, що ти робив погані справи по відношенню до наших людей… Тому я щиро вибачаюсь за це. Якщо зможеш вибачити, то вибачиш. Якщо не зможеш вибачити – то є твоє право”, – пояснив один з нападників.

Андрій Білецький, який був при розмові, назвав такі перепрошування “не дуже щирими” за “не героїчну поведінку”.

Зі слів нападників, вони не є членами “Нацкорпусу” та “Азову”.

У суботу, після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента, 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Як сповіщалося, після завершення акції під Офісом президента фотокореспондента видання #Букви Олександра Кужельного наздогнала група осіб, що в агресивній формі вимагала видалення фотографій, які було зроблено ним під час заходу, та застосувала проти нього силу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.