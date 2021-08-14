Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, після завершення акції під Офісом президента фотокореспондента видання #Букви Олександра Кужельного наздогнала група осіб, що в агресивній формі вимагала видалення фотографій, які було зроблено ним під час заходу, та застосувала проти нього силу.
На фото з місця події, яке отримала редакція #Букв, можна помітити, що нападники фільмували все, що відбувається, на телефон.
Згодом ролик, зроблений під час нападу, було опубліковано в одному з закритих Telegram-каналів.
З'явилося відео нападу на кореспондента #Букв pic.twitter.com/DwaJsQgfdU
— Букви (@Bykvu) August 14, 2021
Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.
- Нагадаємо, сьогоднішня акція протесту під Офісом президента, учасники якої виступили з вимогою, аби чинна влада “публічно відмовилася від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави”, не була мирною. Активісти принесли із собою шини й димові шашки. Поліціянти запропонували протестувальникам пройти поверхневий огляд особистих речей, однак ті відмовилися й почали жбурляти шинами у силовиків. Розпочалися сутички.
- За інформацією поліції Києва, під час акції постраждали 7 поліціянтів, військовослужбовець Нацгвардії та кілька громадян.
- Організатором події в соцмережі виступила сторінка “Патріоти України”, яка напередодні опублікувала заяву ветеранських рухів України проти репресій щодо українських націоналістів, ветеранів та патріотів. Серед підписантів заяви — “Національний корпус”, ВО “Свобода”, “Консервативний рух Традиція і Порядок”, “Державницька ініціатива Яроша”, “Конгрес Українських Націоналістів”, “Добровольчий Рух ОУН”, “Націоналістичний рух Карпатська Січ”, “Автомайдан” та багато інших.