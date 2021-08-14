Після акції "Зупинимо капітуляцію", яка відбулася під Офісом президента в суботу, 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, після завершення акції під Офісом президента фотокореспондента видання #Букви Олександра Кужельного наздогнала група осіб, що в агресивній формі вимагала видалення фотографій, які було зроблено ним під час заходу, та застосувала проти нього силу.

На фото з місця події, яке отримала редакція #Букв, можна помітити, що нападники фільмували все, що відбувається, на телефон.

Згодом ролик, зроблений під час нападу, було опубліковано в одному з закритих Telegram-каналів.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.