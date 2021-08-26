Особу, яка здійснила напад на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже відпустили з поліції без повідомлення підозри та без будь-яких запобіжних заходів. А "згори" дано вказівку кваліфікувати напад як "хуліганство".

Про це журналістам біля Печерського райвідділку поліції повідомив адвокат політика Ігор Головань.

Він зазначив, що правоохоронці за командою згори намагаються “спустити на гальмах” цю справу та кваліфікувати її як звичайне дрібне хуліганство. Для прикладу Головань нагадав про фігурантів “справи Шеремета” (зокрема, про Андрія Антоненка, котрий не один місяць перебував за ґратами на підставі недоведених звинувачень), а також про справу проти Софії Федини та Марусі Звіробій.

“І тепер ми бачимо зовсім іншу історію. Людина, яка скоїла цей напад (на Петра Порошенка, – ред.), – її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред’явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку”, – наголосив Головань.

За його словами, в Національній поліції адвокатам “натякнули”, що “до самого верху йде така позиція, що це “звичайне хуліганство”.

“Хоча кожному більш-менш притомному юристу зрозуміло, що напад, небезпечний для життя і здоров’я, для очей, було скоєно у зв’язку з політичною діяльністю Петра Порошенка як п’ятого президента і лідера опозиції. Це 346 стаття Кримінального кодексу України – напад на державного діяча. Однак така позиція і Офісу генерального прокурора, і керівництва Нацполіції, і МВС, і Офісу президента, що це звичайне хуліганство, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника”, – зауважив адвокат.

Він також повідомив про отримання інформації, що нападник діяв не сам, а “з ним було мінімум три особи, які тісно координувалися”.

“А від себе ми ще й додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади. Наскільки ми знаємо, хода, в складі якої йшов п’ятий президент України, направлялася під удар цього нападника силами тієї ж Нацполіції, які певні вулиці перекривали і дозволяли рухатися тільки певним маршрутом. Тобто ми тут маємо дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її замовлення виконує її забаганки та вчиняє напади на лідера опозиції”, – заявив Головань.

Адвокат запевнив, що захист Петра Порошенка не дозволить “замилити” цю справу.

“Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п’ятим президентом. Тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади”, – підсумував Головань.

Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, своєю чергою, поінформував, що у поліції ігнорують його заяву та свідчення щодо нападу.

“Моя заява, яка була подана 24 серпня о 18:00 про те, що стосовно Порошенка, можливо, скоєні злочини, передбачені статтями 112, 344, 346 Кримінального кодексу України, залишена без розгляду, вона проігнорована. Вона долучена до матеріалів, які зараз відпрацьовуються в рамках статті 296 (“Хуліганство”). Хоча сам керівник дізнання Печерського управління поліції підтверджує, що це в чистому вигляді 346 стаття (“Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча”), – розповів Кононенко.

Він уточнив, що в поліції не допитували ні його як заявника, ні народного депутата Максима Саврасова, який подавав аналогічну заяву.

“Влада робить все, щоб дати можливість злочинцю втекти. На сьогодні у нього немає процесуального статусу обвинувачення, не пред’явлена міра запобіжного заходу. Офіційно з використанням засобів масової інформації попереджаю слідство про те, що особа, яка скоїла злочин, має родичів у Російській Федерації і може заховатись там від переслідування. Чого напевно і хоче влада”, – припустив Кононенко.