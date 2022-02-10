Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

“Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного з нападників затримали”, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваним виявився 34-річний житель іншої країни. Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Покарання передбачає позбавлення волі строком від двох до п’яти років.

Наразі правоохоронці проводять розшукові заходи стосовно інших спільників. Напад стався на вулиці Тверський Тупик. До помічника генпрокурорки підійшли четверо невідомих та побили його. У результаті чоловіка шпиталізували до лікарні. Додатково не йшлося в якому стані перебуває 49-річний постраждалий.

У поліції не повідомляли ім’я потерпілого, проте ним є грузинський та український політик Зураб Адеїшвілі, додала генпрокурорка. У Грузії на нього відкрито декілька кримінальних проваджень, зокрема, про перевищення службових повноважень, незаконну конфіскацію майна та доведення до банкрутства “Банк Карту”.

Зураб Адеїшвілі був консультантом у питаннях антикорупційного законодавства з 2015 року й пізніше став обіймати посаду радника в Офісі Генерального прокурора. У 2021 році він відмовився від грузинського громадянства.