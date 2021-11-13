Нападників на «Схеми» звільнили з «Укрексімбанку»

Про це повідомила пресслужба “Укрексімбанку”.

11 листопада стало відомо, що директора департаменту банківської безпеки “Укрексімбанк” Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які застосували силу до журналістів програми “Схеми”,поновили на посадах.

Напередодні звільнення мережею поширилось відео “тріумфального” повернення Тельбізова: співробітники банку зустріли його оплесками.

Після цієї ситуації відбулось позачергове засідання Наглядової ради на якому ухвалили одностайне рішення негайно звільнити Тельбізова та Осипова з займаних посад:



“Своїми діями Тельбізов І.Г. та Осіпов О.Л. довели, що вони не здатні належним чином виконувати свої обов’язки передбачені їх посадовою інструкцією внаслідок, серед іншого, нерозуміння вимог та положень Кодексу етики та корпоративних цінностей Банку та наявність конфлікту між особистими інтересами та інтересами Банку”.

Крім цього члени Наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування фігурантів справи на посадах “створює загрозу для всієї системи безпеки Банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні, комплаєнс та репутаційні ризики”.

На журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

Напад стався після того, як пролунало запитання про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцеві з тимчасово окупованої території України, що контролюється російськими бойовиками.

В “Укрексімбанку” спершу заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про плани щодо звернення до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.