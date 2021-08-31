Про це під Печерським районним судом Києва, де мала розглядатися скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат політика Ілля Новіков.

Він наголосив, що влада блокує розслідування, оскільки не зацікавлена в розкритті злочину.

Новіков уточнив, що сьогодні не відбулося засідання по скарзі адвокатів на Офіс генерального прокурора.

“Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти”, – заявив Новіков.

Адвокат наголосив, що після оприлюднення кадрів з ймовірними нападниками на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.

“Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або будучи примушеними, через рішення, які сьогодні мав би ухвалити суд, викликають їх на допит… Очевидно, що там не було хуліганства. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад, – це вже не хуліганство. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею”, – розповів Новіков.

За словами адвоката Ігоря Голованя, наразі точно відомо, що напад здійснила організована, скоординована група людей, “які за нашою інформацією мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдарські захоплення в сфері сільського господарства”.

“Тобто це відомі “тітушки”, тепер ми їх можемо називати “зеленими тітушками”, які скоординовано, сплановано здійснили напад на п’ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи. Безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений, прикритий представниками поліції. Потім, наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства”, – наголосив Головань.

Він додав, що Управління держохорони досі не лише не подало заяв за фактом нападу на Порошенка, але навіть не забезпечило явку своїх працівників для допиту в поліції як свідків.

“Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних”, – підсумував Головань.

Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним із свідків нападу на Петра Порошенка, своєю чергою, поінформував, що органи слідства з ним досі навіть не поспілкувались. У коментарі журналістам він уточнив, що відповідні заяви досі не розглянуті, а розгляд справи блокується.

“Усе це, і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався”, – уточнив Кононенко.

Він поінформував, що представникам Петра Порошенка вже відомі дані не лише про самих нападників, а й про їхніх родичів, “які проживають в Україні і за її межами”.

“Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас”, – констатував Кононенко.

На своїй сторінці у Facebook Віктор Кононенко поінформував, що двома з трьох установлених нападників на Петра Порошенка “ймовірніше всього є Олексій Бражинський на прізвисько “Жмур” та Тарас Лавриненко, – обидва, як і безпосередній нападник, з кримінального середовища Чернігівщини”.

Крім того, Кононенко розповів із посиланням на джерела в правоохоронних органах, що на Банковій вкрай невдоволені його коментарями з приводу нападу на Порошенка, а тому дали “команду “жорстко покарати”.

“Побігли” СБУ з ДБР. Спектр “злочинів”, які пробують видумати, широкий – від підготовки до захоплення влади до інсценування вищезгаданого нападу. І смішно, і прикро. Смішно, що люди на високих відповідальних посадах ще не усвідомили, що будь-які мильні бульби лопають. Прикро, що керівництво держави і не планує ставати на шлях закону. Тому, нагадую, що фальсифікація матеріалів кримінальних проваджень є кримінально караним злочином”, – зауважив Кононенко.