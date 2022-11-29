Про це повідомило The Guardian.
Мелані Жолі наголосила, що Росії зараз взагалі немає за столом перемовин. Вона вважає, що мета Канади й союзників – зміцнити позиції України на місцях шляхом військової допомоги, обміну розвідданими та фінансової підтримки.
“Бо, роблячи це, ми фактично зміцнюємо їхню позицію за столом переговорів. Згодом буде дипломатичне рішення. Так було в кожному окремому конфлікті. Але ми ще не там”, — сказала вона.
Глава МЗС наголосила, що Україна має сильну підтримку напередодні саміту НАТО. Це попри те, що західні союзники побоюються тривалих і дорогих постачань зброї, крім того, вони стурбовані швидкістю, з якою Україна витрачає свої боєприпаси.
“Ми повинні переконатися, що українці зможуть пережити цю важку зиму”, — сказала вона.
Мелані Жолі додала, що міністри енергетики країн НАТО шукають шляхи розв’язання енергетичної кризи, яка насувається.
- За прогнозами української влади та військових, цього тижня Росія може завдати чергового масованого ракетного по території України. У Повітряних силах запевнили, що готові відбивати ці атаки окупантів.
- В енергосистемі України дефіцит потужності збільшився до 30%. За два дні він зріс на 10%.