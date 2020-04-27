Ексзаступнику Кличка Слончаку, який напав на поліцейського, повідомили про підозру

Співробітники правоохоронних органів Києва повідомили про підозру колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимиру Слончаку за фактом нападу на патрульного.

Про це повідомляє столична поліція в Facebook.

За погодженням з Київською місцевою прокуратурою №9 Слончаку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 26 квітня Слончака затримали після нападу на поліцейського. Повідомлялося, що патрульна поліція зупинили автомобіль через те, що водій забув включити фари. У транспортному засобі перебували вже колишній заступник голови КМДА і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

Після цього Слончак нібито накинувся на поліцейського, його затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання.