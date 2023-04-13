13 квітня президент США Джо Байден заявив про підтримку Заходом захисту України під час виступу в парламенті Ірландії, що викликало овації законодавців.

Про це повідомляє CNN.

Байден наголосив, що Ірландія та Сполучені Штати “стоять разом, щоб протистояти брутальній агресії Росії та підтримати хоробрий народ України”.

Лідер США високо оцінив підтримку Києва Ірландією, зазначивши, що за минулий рік країна спорядила нелетальної допомоги на десятки мільйонів доларів.

Він також подякував Ірландії за “важливе лідерство” в Раді Безпеки ООН, де ірландські лідери співпрацювали зі США, щоб гарантувати, що санкції ООН не завадять гуманітарній діяльності.

Президент США зазначив, що така співпраця між західними країнами доводить, що лідер Росії Володимир Путін недооцінив єдину відповідь на його повномасштабне вторгнення в Україну.

Путін думав, що світ подивиться в інший бік — був упевнений, що розіб’є НАТО та Європейський Союз, — заявив Байден. Єдність західних націй зламається і впаде в момент випробування: так він думав. Але він помилявся. Він помилявся на кожному пункті та по усім фронтам. Сьогодні ми більш об’єднані та рішучі, ніж будь-коли, захистити цінності, які роблять нас сильними”.

Варто зазначити, що президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ щодо продовження санкцій проти Росії на тлі її “шкідливої зовнішньої діяльності”.

Окрім цього, 4 квітня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на загальну суму у 2,6 мільярда доларів.