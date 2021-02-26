Напередодні акції на підтримку Стерненка до ГО «Фундація DEJURE» прийшли правоохоронці

Напередодні акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка до ГО "Фундація DEJURE", яка виступає її співорганізатором, прийшли правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба організації.

“Щонайменше 5 співробітників поліції намагаються потрапити до нашого офісу. Офіційні причини дві: хочуть поговорити з Романом Маселко та скористатись нашим туалетом. Неофіційні причини наразі невідомі. Нагадаємо, все це відбувається за день до акції “Справедливість Стерненку — справедливість усім!”, співорганізаторами якої ми виступаємо”, – зазначили у громадській організації.

Зазначимо, що Роман Маселко є головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності, членом ГО ВО “Автомайдан”, членом Колегії Адвокатської дорадчої групи та експертом судової групи Реанімаційного пакету реформ.

Наразі правоохоронці вже потрапили до офісу. Маселку зачитали адміністративний протокол про конфлікт інтересів. Нібито він в умовах конфлікту інтересів як член Громадської ради доброчесності голосував за висновок стосовно судді Окружного адмінсуду Києва Тетяни Скочок, яка тричі була помічницею Андрія Портнова. Проте сам протокол правоохоронці вручати не стали і просто пішли.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.