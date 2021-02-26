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Напередодні акції на підтримку Стерненка до ГО «Фундація DEJURE» прийшли правоохоронці

Напередодні акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка до ГО "Фундація DEJURE", яка виступає її співорганізатором, прийшли правоохоронці.

П’ятниця, 26 лютого 2021, 12:48

Про це повідомила пресслужба організації.

“Щонайменше 5 співробітників поліції намагаються потрапити до нашого офісу. Офіційні причини дві: хочуть поговорити з Романом Маселко та скористатись нашим туалетом. Неофіційні причини наразі невідомі. Нагадаємо, все це відбувається за день до акції “Справедливість Стерненку — справедливість усім!”, співорганізаторами якої ми виступаємо”, – зазначили у громадській організації.

Зазначимо, що Роман Маселко є головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності, членом ГО ВО “Автомайдан”, членом Колегії Адвокатської дорадчої групи та експертом судової групи Реанімаційного пакету реформ.

Наразі правоохоронці вже потрапили до офісу. Маселку зачитали адміністративний протокол про конфлікт інтересів. Нібито він в умовах конфлікту інтересів як член Громадської ради доброчесності голосував за висновок стосовно судді Окружного адмінсуду Києва Тетяни Скочок, яка тричі була помічницею Андрія Портнова. Проте сам протокол правоохоронці вручати не стали і просто пішли.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.

Раніше #Букви розповідали, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.

Акції на підтримку Стерненка

О 20:00 23 лютого на вулиці Банковій в Києві розпочалася багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. #Букви вели онлайнову трансляцію з мітингу. 

На місце стягнуто чимало силовиків. Кордон правоохоронців блокував доступ протестувальників до Офісу президента, активісти час від часу намагалися прорватися через нього та вимагали, аби до них вийшов президент Володимир Зеленський. Однак силовики відтісняли їх, зокрема, застосовуючи газ.

Впродовж 3 годин, які тривала акція на Банковій, між протестувальниками та правоохоронцями виникали сутички. Активісти закидали правоохоронців фаєрами та снігом, петардами.

Близько 21:30 почали з’являтися повідомлення про перших постраждалих та затриманих під час акції.

Загалом під час акції в Києві затримали 24 особи, кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.

Після трьох годин спробу продертися до Офісу президента протестувальники оголосили про безстрокову акцію, яка має розпочатися в суботу, 27 лютого. 

Одночасно акції протесту проходили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі та інших містах України.

Теги: акция, акция, ГО, правоохоронці, Роман Маселко, Сергій Стерненко, Фундація DEJURE

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