Українські переселенці на Кірпі, які прибули на острів до 1 березня 2023 року повинні будуть залишити готелі, де їм надали притулок, до початку літа. Місцева влада вже готує програму для працевлаштування українців та надання їм субсидій на житло.

Про це повідомляє alphanews.live.

Зазначається, що 3 тисячі українських переселенців, які наразі перебувають у 21 готелі по всьому Кіпру мають час до 31 травня 2023 року, аби знайти житло в іншому місці.

Як пише видання, це було передбачене рішенням, ухваленим місцевою владою у лютому минулого року. Водночас ті українці, які прибули на острів з 1 березня 2023 року, можуть проживати в готелі ще протягом шести місяців.

Громадяни України зможуть звернутися до Служби управління пільгами та подати заяву на отримання субсидії для оренди житла.

Також відповідні органи вже реалізують план для працевлаштування українців. Зокрема, з ініціативи заступника міністра туризму запланована зустріч з роботодавцями туристичної галузі, аби зацікавити у працевлаштуванні переселенців з України.