Про це глава українського відомства повідомив в Twitter.

Резніков висловив вдячність Литві за стійку та постійну підтримку української армії.

Звірили годинники перед майбутньою зустріччю у форматі “Рамштайн”, – зазначив міністр.

Своєю чергою, глава литовського відомства Арвідас Анушаускас зазначив, що 11 січня у Таллінні відбудеться зустріч міністрів оборони Литви, Латвії та Естонії щодо України.

Ми обговоримо питання, пов’язані з питаннями захисту та підтримки України. Остання тема є особливо актуальною для зустрічі наступного тижня в Рамштайні, де будуть створені нові принципи підтримки України”, – наголосив Анушаускас.

У міністерстві оборони ФРН назвали дату чергової зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт поспілкувалась з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Під час розмови глави оборонних відомств обговорили нову зустріч у форматі “Рамштайн”, яка відбудеться 20 січня.