Про це глава українського відомства повідомив в Twitter.

Резніков висловив вдячність Литві за стійку та постійну підтримку української армії.

Звірили годинники перед майбутньою зустріччю у форматі “Рамштайн”, – зазначив міністр.

Had a 📞 call with my friend 🇱🇹 Defense Minister @a_anusauskas . Synchronized watches before the upcoming Ramstein meeting. Thank you 🇱🇹 for the firm and continuous support for #UAarmy .

Together we will win! pic.twitter.com/hP7VSbLIsw — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 11, 2023

Своєю чергою, глава литовського відомства Арвідас Анушаускас зазначив, що 11 січня у Таллінні відбудеться зустріч міністрів оборони Литви, Латвії та Естонії щодо України.

Ми обговоримо питання, пов’язані з питаннями захисту та підтримки України. Остання тема є особливо актуальною для зустрічі наступного тижня в Рамштайні, де будуть створені нові принципи підтримки України”, – наголосив Анушаускас.

Today in DefMins of 🇱🇹🇱🇻 and 🇪🇪 meet in Tallinn. We’ll discuss questions related to defense issues and support to 🇺🇦. The latter topic is particularly relevant to next week’s meeting in Ramstein, where new principles of support for 🇺🇦 will be generated. #tanksforUkraine — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 11, 2023

У міністерстві оборони ФРН назвали дату чергової зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт поспілкувалась з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Під час розмови глави оборонних відомств обговорили нову зустріч у форматі “Рамштайн”, яка відбудеться 20 січня.