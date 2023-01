Про це глава українського відомства повідомив в Twitter.

Резніков висловив вдячність Литві за стійку та постійну підтримку української армії.

Had a 📞 call with my friend 🇱🇹 Defense Minister @a_anusauskas . Synchronized watches before the upcoming Ramstein meeting. Thank you 🇱🇹 for the firm and continuous support for #UAarmy . Together we will win! pic.twitter.com/hP7VSbLIsw

Своєю чергою, глава литовського відомства Арвідас Анушаускас зазначив, що 11 січня у Таллінні відбудеться зустріч міністрів оборони Литви, Латвії та Естонії щодо України.

Today in DefMins of 🇱🇹🇱🇻 and 🇪🇪 meet in Tallinn. We’ll discuss questions related to defense issues and support to 🇺🇦. The latter topic is particularly relevant to next week’s meeting in Ramstein, where new principles of support for 🇺🇦 will be generated. #tanksforUkraine

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 11, 2023