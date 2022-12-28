Напередодні Різдва на фронті повномасштабної російсько-української війни загинув доброволець з Австралії та військовий Інтернаціонального легіону Сейдж О’Доннелл.

Про це повідомив суспільний мовник країни ABC News з посиланням на підтвердження від міністерства закордонних справ Австралії.

Його мати сказала, що сім’я “спустошена” втратою сина, який загинув, “захищаючи свободу українського народу”. Юнак був “з гумором, добрим серцем, цінностями та сміхом, якого буде не вистачати” його близьким.

Точну дати загибелі міністерство та ЗМІ не назвали, але вважається, що військовий загинув напередодні Різдва.

“Сейдж загинув у бою… [він] завжди вірив у захист країни, людей і права на свободу”, ‒ сказала його мати, ім’я якої не розголошується.

За її словами, військовий закохався в Україну, її культуру та був вражений добротою та гостинністю в новій країні.

О’Доннелл вважається четвертим австралійцем, який загинув під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, ‒ пише ABC.