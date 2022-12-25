На урочистій месі напередодні Різдва Папа Римський Франциск виступив із засудженням війни, зазначивши, що люди, які прагнуть влади та грошей, "пожирають навіть своїх близьких, братів і сестер".

Про це інформує DW.

Він зазначив, що у світі “так багато воєн”, місць, де й “сьогодні зневажають гідність та свободу, зазначив понтифік під час проповіді у соборі Святого Петра у Ватикані 24 грудня. Водночас війну, розв’язану Росією в Україні, він у своїй промові прямо не згадав.

Слабкі та бідні — ті, хто “найбільше страждає від людської жадібності”, акцентував він.

І в це Різдво людство, ненаситне до грошей, влади та задоволення, не знаходить місця для маленьких, для багатьох ненароджених, бідних, забутих людей, як це було і з Ісусом. Я думаю в першу чергу про дітей, поглинених війною, бідністю та несправедливістю, – сказав Франциск.

Разом з тим він закликав людей не піддаватися страху, песимізму та розпачу і знову здобути довіру.

Бог народжується в яслах, щоб ти народився заново саме там, де, на твою думку, ти досяг дна. Немає такого зла, такого гріха, від котрого Ісус не хоче і не може врятувати тебе. Різдво означає, що бог поруч: нехай довіра відродиться!

Через пандемію COVID-19 у 2020 та 2021 роках у Ватикані було дозволено лише релігійні служби з обмеженою участю. Напередодні Різдва 2022 року у соборі Святого Петра знову зібралася велика кількість осіб, відповідно до даних, середині було близько 7000 віруючих, ще близько 3000 спостерігали за месою зовні, на площі Святого Петра. У Віфлеємі, який вважається місцем, де був народжений Ісус Христос, у різдвяний святвечір збираються християни з усього світу. Очікується, що цього року місто прийме тисячі прочан.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні, яку спровокувала Росія, є глобальною. Він не бачить ознак, що вона закінчиться в найближчій перспективі.

Окрім цього Папа Франциск запропонував цьогоріч купувати менше подарунків на Різдво та натомість пожертвувати заощаджені кошти Україні.