Супутникові фото приватної американської компанії Maxar Technologies, які були опубліковані цього тижня, свідчать про військові маневри на білорусько-українському кордоні напередодні спільних навчань Мінська та Москви. У НАТО ці навчання вже назвали найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Відомо, що в період з 10 по 20 лютого у Білорусі стартує другий етап спільних військових навчань з Росією “Союзна рішучість-2022”. Мета навчань – “тренування для відбиття атаки на південні кордони Союзної держави Росії та Білорусі”.

Розгортання військ та навчання проходять у той час, коли відносини Росії та Заходу вкрай напружені через розміщення військ РФ поблизу українського кордону. Захід звинувачує Москву у підготовці до вторгнення в Україну, проте у Росії всі звинувачення спростовують.

Нові супутникові фото від компанії Maxar Technologies показують, що Росія перекинула до Білорусі ракети, реактивні системи залпового вогню та штурмовики. Тепер це все знаходиться у трьох точка Білорусі недалеко від кордону з Україною – поблизу Єльська, Речиці та Лунінця. Всі ці точки розташовані приблизно в 50 км від українського кордону.

Зазначається, що на аеродромі Лунинець розміщено 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400. А от поблизу Єльська Росія розмістила ракети SS26 та реактивні системи залпового вогню.

За даними міністерства оборони РФ, для спільних навчань вони відправили до Білорусі ракетні комплекси С-400 та бойові літаки Су-25. Відомо також, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу відвідав 3 лютого один з військових полігонів у західній частині Білорусі.