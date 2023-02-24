Про це він сказав на пресконференції з нагоди роковин повномасштабного вторгнення в Україну.
“Пане президенте, дякую, що дозволили поставити питання “5 каналу”. Каналу, який ще з квітня вимкнули з цифрового етеру разом з “Еспресо” та “Прямим”. Наразі ми не маємо можливості повноцінно мовити”, — зауважила журналістка “5 каналу” перед тим, як поставити запитання.
Вона зазначила, що у січні 2022 року США і НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян Зеленський закликав українців “тримати холодну голову” та “не піддаватися на провокації”.
Звертаючись до президента вона поставила питання. Серед них:
- “Чи шкодуєте ви про це своє звернення, про те що жодного нападу не буде?”
- “Чи вбачаєте ви персональну відповідальність про те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози?”
- “Чи вбачаєте ви проблему можливо у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу і покарання на вашу думку має понести колишній голова СБУ, ваш друг дитинства?”
У відповідь на це Зеленський сказав: “Мені здавалося, що я тут був 24 числа. Нікуди не дівся. І мені здається, важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України й завдяки нашим Збройним силам. Напевно, трошки й завдяки мені, як би вам це неприємно були чути. Так вважають багато людей. Авжеж, не всі. І я ніякий не герой. Але, напевно, я хоч щось зробив, раз ми тут. В деокупованому Києві. В багатьох деокупованих містах нашої держави”.
За його словами, зараз Україна має зброю від НАТО, бореться, а не підписує “зрадницькі договори та Мінські умовини”.
Він зауважив, що, ймовірно, журналістці “це не дуже приємно чути”, але він вдячний за те, що такі медійники, як вона є.
“Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким як є президентом. А от з ним, що було — ви не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую нашим військовим, різним журналістам. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я — президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу”, — резюмував Зеленський.
- З нагоди перших роковин повномасштабної російсько-української війни президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію, де розповів про плани щодо деокупації Криму, відносини з Китаєм та неможливість перемовин з РФ.
- Зеленський заявив, що Польща та ще три європейські країни готові розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16.