24 лютого на великій пресконференції з нагоди роковин повномасштабної російсько-української війни Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо того, чи шкодує він, що перед початком вторгнення заперечував його можливість.

Про це він сказав на пресконференції з нагоди роковин повномасштабного вторгнення в Україну.

“Пане президенте, дякую, що дозволили поставити питання “5 каналу”. Каналу, який ще з квітня вимкнули з цифрового етеру разом з “Еспресо” та “Прямим”. Наразі ми не маємо можливості повноцінно мовити”, — зауважила журналістка “5 каналу” перед тим, як поставити запитання.

Вона зазначила, що у січні 2022 року США і НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян Зеленський закликав українців “тримати холодну голову” та “не піддаватися на провокації”.

Звертаючись до президента вона поставила питання. Серед них:

“Чи шкодуєте ви про це своє звернення, про те що жодного нападу не буде?”

“Чи вбачаєте ви персональну відповідальність про те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози?”

“Чи вбачаєте ви проблему можливо у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу і покарання на вашу думку має понести колишній голова СБУ, ваш друг дитинства?”

У відповідь на це Зеленський сказав: “Мені здавалося, що я тут був 24 числа. Нікуди не дівся. І мені здається, важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України й завдяки нашим Збройним силам. Напевно, трошки й завдяки мені, як би вам це неприємно були чути. Так вважають багато людей. Авжеж, не всі. І я ніякий не герой. Але, напевно, я хоч щось зробив, раз ми тут. В деокупованому Києві. В багатьох деокупованих містах нашої держави”.

За його словами, зараз Україна має зброю від НАТО, бореться, а не підписує “зрадницькі договори та Мінські умовини”.

Він зауважив, що, ймовірно, журналістці “це не дуже приємно чути”, але він вдячний за те, що такі медійники, як вона є.

“Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким як є президентом. А от з ним, що було — ви не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую нашим військовим, різним журналістам. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я — президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу”, — резюмував Зеленський.