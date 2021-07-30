Екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, який знайшовся в одному з сіл Вінницької області, везуть до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це заявив один з його адвокатів Юліан Балан в ефірі каналу Україна 24.

Балан поспілкувався з адвокатом Чауса з Києва, який розповів, що екссуддю везуть до НАБУ.

“Поспілкувався з його дружиною, вона стверджує, що це він, і фотографія, напевно, досить свіжа. Припускаю, що це єдина можливість легалізувати його перебування на території України після того, як його викрали, і той факт, що він зараз з’явився і його взяли в СБУ або НАБУ або інші органи, – напевно, це буде арешт і далі кримінальне провадження у справі, в якій він був оголошений в розшук“, – розповів адвокат.

За даними ЗМІ, колишнього суддю Миколу Чауса, якого невідомі викрали у Молдові, несподівано знайшли у Вінницькій області.

Зазначається, що до поліції зателефонував мешканець села Мазурівка, що у Вінницькій області, й повідомив, що виявив екссуддю Миколу Чауса.

Сам Чаус заявив, що його викрали невідомі особи й підтвердив, що є екссуддею Дніпровського районного суду Києва. Під час перевірки з’ясувалося, що ця особа перебуває в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК.

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявили, що володіють інформацією стосовно екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, якого знайдено.

Зазначається, що станом на 15:30 правоохоронці, які затримали підозрюваного екссуддю, на зв’язок із детективами НАБУ не виходили.

“Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро”, – йдеться у повідомленні.

Деталей у бюро наразі не повідомляють.

Журналіст, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що після затримання екссудді Миколи Чауса в селі Мазурівка Вінницької області туди прибула група співробітників СБУ, яка буквально відбила його у поліціянтів і вивезла в невідомому напрямку.

За даними адвоката сім’ї Чауса Ростислава Кравця, екссуддю перехопили співробітники СБУ. Його везуть до Києва.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, цього тижня українські силовики мали спробувати легалізувати колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові.

Хто такий Микола Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ упіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передавання хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією він мав суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

У Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.

Журналісти-розслідувачі інформували, що до викрадення Миколи Чауса причетні українці, котрі мають стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення Чауса. За даними журналістів, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони (йдеться про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка).

Зазначалося, що українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком.

Є версія, що метою операції з викрадення судді є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення щодо операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.

Реакція Молдови

9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонували запровадити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії належать: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).

Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.

Депутат парламенту Республіки Молдова Василь Андрійович Нестасе заявив, що парламентська комісія розглядає різні версії викрадення українського екссудді Миколи Чауса.

Відомо, що правоохоронці Молдови вже встановили особи українців, які причетні до викрадення судді Чауса. Україна не співпрацювала з молдовськими слідчими у справі про викрадення екссудді.

У Молдові висловлювали занепокоєння, що Чауса довго ховають. Також висловлювалася думка, що викрадачі не знають, як бути далі.

Зауважимо, в травні Чаус раптово дав про себе знати, а ще зняв відео, у якому розповів, що з ним усе добре. Проте дуже цікавими виявилися метадані самого відео. Так папка, з якої завантажили відео називається “гусь”. Саме відео монтували у професійній програмі відеомонтажу Adobe Premiere Pro, яка встановлена на MacBook Apple. Ця програма доволі складна для освоєння та користування. Це може означати, що Чаусу допомагали створити це відео, і що це може бути спланована медіакампанія. Молдовська прокуратура взялася за вивчення відео.

В червні молдовські депутати-соціалісти звинуватили Санду у причетності до викрадення українського екссудді. Вона захищатиметься у суді. згодом слідча комісія парламенту Молдови повідомила, що розглядає викрадення Чауса як спосіб тиску Зеленського на Порошенка