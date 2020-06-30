Ексзаступниця міністра інфраструктури, радниця голови Державного космічного агентства Олександра Клітіна, яка раніше опинилася в центрі скандалу, оголосила про створення партії по боротьбі "з політичними проститутами".

Про це вона сказала у відеозверненні.

“Українці! Хочу звернутися до вас. Я вирішила боротися за правду самотужки, тому що на цих ідіотів в штанах точно надії немає. Я створюю свою партію “Україна проти корупції”, щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами”, – заявила Клітіна.

За її словами, міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив її з посади заступниці, через те, що вона заважала “красти на “Укрзалізниці”. Тому Клітіна має намір “розібратися з усіма корупціонерами”.

“Вони думають, що якщо у них в штанях щось є, то це досить для успіху і можна ображати жінок. Так жінки в сто разів розумніші і чесніші, ніж ви. Ось дивіться, міністр Криклій – він мене не тільки звільнив, він облив мене брудом так, щоб я ніколи не оговталася. Тому що заважала їм красти на “Укрзалізниці”. Тому я хочу розібратися з усіма корупціонерами і політичними проститутами. Всі охочі, приєднуйтесь до мене. Скажімо “ні” політичним проститутам”, – додала вона.

Нагадаємо, раніше Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства. Після її нового призначення у пресі з’явилися заголовки зі згадкою про скандал, в якому вона опинилася раніше. У відповідь чиновниця у своєму Instagram назвала згадку про її минуле “сексизмом” і вирішила протидіяти цьому в оригінальний спосіб. Вона опублікувала селфі з приклеєною бородою і назвалася чоловічим ім’ям — Олександром Клітіним.

Чиновниця поскаржилася, що в Україні легше пройти співбесіду на високі державні посади, якщо ти чоловік. А далі Олександра Клітіна просто за допомогою мобільного додатка FaceApp створила собі чоловіче альтер его, яке протестує проти цькування і дискримінації жінок.

У листопаді 2019 року Олександра Клітіна потрапила в скандал, коли нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорюють її як нову заступницю міністра. Нібито в розмові нардепів стверджувалося, що Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко.

Скандал отримав продовження після оприлюднення переписки пранкера Джокера з Клітіною. Говорячи про закупівлю локомотивів для “Укрзалізниці”, Клітіна звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він “каламутить з тендерами”. Після цього Криклій заявив, що у нього впала довіра до Клітіної. А згодом її звільнили з посади заступника міністра інфраструктури.