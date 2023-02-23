Про це він розповів в інтерв’ю “Голосу Америки”.

Конгресмена дуже непокоїть новий наступ росіян. За його словами, Путін змінює тактику, він вже зробив це чотири чи п’ять разів. Росіяни змінюють військове керівництво та все ще мають надзвичайну силу.

Його (Путіна) недоліком є те, що у нього немає необмеженого часу. Він виводить на передову ненавчених призовників. Значна частина їх військової могутності виявилась неефективною. У підсумку, це – не ідеальний сценарій для обох армій”, – зазначив Квіглі.

Водночас найбільше, що його здивувало в українській обороні – це стійкість, здібності, наполегливість. У серпні він відвідав аеродром під Києвом, і зазначив, що там був дуже важливий бій. Йому розповіли, наскільки це було важливо, і що саме сталося. Можна було уявити, – пояснює конгресмен, – що там відбулося, а також наскільки це місце важливе історично, наскільки воно сакральне. Він пригадує, що подумав тоді, “якби не здібності української армії та допомога Заходу, яким був би масштаб того, що росіяни могли зробити, якщо б їм це вдалося”.

Відповідаючи на запитання, як саме формувались пакети військової допомоги, конгресмен зазначив, що лише війна може показати, що насправді працює.

До прикладу, він розповів про пріоритетність країн-постачальників. Так, німецький танк працює на дизелі, він легший у навчанні та його легше обслуговувати. Американський танк – неймовірно потужний, працює на зовсім іншому виді пального. І для нього потрібна інша логістика, його буде набагато важче опанувати та обслуговувати. Виробництво у Німеччині логістично є ближчим. Це простіше, воно поруч.

Конгресмен переконаний, що постачання військової допомоги має посилитись.

На запитання, чи підтримує він особисто надання винищувачів Україні, Квіглі відповів “так”.

Так, бо напівзаходами війну не виграєш. Я не кажу, що ми зараз використовуємо напівзаходи. Але я пам’ятаю, як до нас приїхали депутати Верховної Ради. Це було дуже потужно. П’ятеро жінок показали нам сповіщення на своїх телефонах про те, що у цей момент відбувається ракетний удар, а у них там діти… І одна з них сказала щось, що мене дуже вразило. Вона сказала, що зараз зброя – це і є гуманітарна допомога”, – пояснив конгресмен.

Квіглі наголосив, що адміністрація Байдена заслуговує на величезну повагу, за те як вони об’єднали Захід і продовжують зберігати його єдність. Особливо враховуючи тиск, який вони витримують, щоб зберегти цю єдність.

Водночас питання про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму “засмучує” його. Квіглі переконаний, що рішення мали прийняти давно.

Якщо під це визначення не підпадає Росія, то я не знаю, хто має підпадати”, – зазначив демократ.

Він також пригадав, як більшість експертів, розмірковуючи про наступ РФ ще перед початком повномасштабного вторгнення, казали, що “це буде сучасний бліцкриг”. Що росіяни шокують та вразять своєю атакою, і “все швидко закінчиться”. Він наголосив, що “найкращі та найсвітліші голови казали нам те саме”. Тож тоді Захід думав над тим, як доведеться допомагати Україні у партизанській війні, як покарати Путіна та як не дати війні вийти за межі України, оскільки усі розуміли, що наміри російського лідера “явно йшли далі”. Але, резюмував Квіглі, нічого з цього не сталося.

Досягнення такі: якби ви сказали мені в лютому минулого року, що ми сидітимемо тут сьогодні, я був би в шоці. Я ніколи би цього не передбачив. Російська армія була страшним ведмедем, ніхто б не подумав, що її справжнє нутро так розкриється. Вони й досі дуже й дуже небезпечні, зрештою Путін все ще тримає в руках важливі карти, і він здатний на все, включно з ядерною зброєю. А це має налякати будь-кого”, – наголосив він.

Зауважимо, під час візиту до столиці України 21 лютого голова комітету Палати представників із закордонних справ від Республіканської партії Майкл МакКол заявив, що у Вашингтоні зміщується імпульс у бік надання ракет великого радіуса дії та винищувачів Києву.

Раніше Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання – наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності – могло б допомогти Києву керувати небом і посилити його власні наступальні дії проти Росії.

Окрім цього, екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що завдяки ракетам далекого радіуса дії Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

Зауважимо, 14 лютого віце-прем’єр, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив у Брюсселі, що необхідно здійснювати тиск на союзників у справі постачання Україні винищувачів.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

9 лютого президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європейській раді у Брюсселі наголосив на потребі України в сучасних винищувачах.

10 лютого міністр оборони Нідерландів повідомив, що український уряд офіційно звернувся до Нідерландів з проханням про винищувачі F-16 американського виробництва.

Колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.