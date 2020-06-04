Про це повідомляється на сайтц Центру протидії корупції (ЦПК).

Нещодавно журналісти програми “Схеми” дізналися, що Баканов є директором іспанської фірми. Компанія припинила роботу через проблеми з іспанським податковим законодавством, але не ліквідована. В іспанських реєстрах Баканов досі значиться як її керівник.

Згідно з українським законодавством, посадові особи не можуть бути керівниками комерційних компаній. ЦПК направив заяву до НАЗК з проханням перевірити Баканова. Там відповіли, що проведуть моніторинг ситуації з Бакановима.

Якщо порушення підтвердиться, НАЗК направить протокол до суду.