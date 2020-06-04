Про це повідомляється на сайтц Центру протидії корупції (ЦПК).
Нещодавно журналісти програми “Схеми” дізналися, що Баканов є директором іспанської фірми. Компанія припинила роботу через проблеми з іспанським податковим законодавством, але не ліквідована. В іспанських реєстрах Баканов досі значиться як її керівник.
Згідно з українським законодавством, посадові особи не можуть бути керівниками комерційних компаній. ЦПК направив заяву до НАЗК з проханням перевірити Баканова. Там відповіли, що проведуть моніторинг ситуації з Бакановима.
Якщо порушення підтвердиться, НАЗК направить протокол до суду.
- Президент Володимир Зеленський назвав свого друга Івана Баканова найчеснішим головою Служби безпеки в історії України.